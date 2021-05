68% des employés ont des smartphones séparés pour maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, étude

Près de 68 pour cent des employés utilisent un smartphone à la fois pour le travail et à des fins personnelles, tandis que 32 pour cent utilisent deux smartphones, mais pas toujours simplement un pour le travail et un pour un usage personnel, a révélé une étude menée par Google, comme un grand pourcentage de mobiles la main-d’œuvre continue de travailler à domicile. Parmi les différents groupes d’utilisateurs interrogés, 70% ont déclaré qu’ils préféreraient une interface utilisateur (UI) sur leurs téléphones qui sépare clairement les applications et données professionnelles et personnelles, plutôt qu’une interface utilisateur sans séparation.

« Les utilisateurs ont mentionné qu’une délimitation claire entre les applications et les données professionnelles et personnelles peut les aider à améliorer leur bien-être numérique et l’équilibre entre leur vie personnelle et leur travail », a déclaré l’étude Google réalisée avec la société de gestion de l’expérience Qualtrics. Près de 85 % des employés utilisent au moins un smartphone pour un usage professionnel et personnel.

« Avec l’augmentation du nombre de travailleurs à domicile et un grand nombre d’entreprises annonçant des plans de travail hybrides, les employés jonglent de plus en plus travail et vie personnelle sur un seul appareil. Beaucoup ont du mal à trouver le bon équilibre entre la séparation de l’équilibre travail-vie personnelle et le maintien de la vie privée », a déclaré Google dans un article de blog jeudi.

Les données ont montré que les utilisateurs de profil professionnel (81 %) sont plus satisfaits que les utilisateurs non professionnels (71 %) de leur expérience de la gestion du travail et de la vie personnelle sur le même appareil.

Lorsqu’il existe une séparation nette entre les applications professionnelles et personnelles, les utilisateurs sont plus conscients de leurs données et des limites qu’ils peuvent et ne peuvent pas franchir. Les utilisateurs du profil professionnel sont plus conscients que les utilisateurs non professionnels du fait que les données liées à leur compte professionnel peuvent être vues par leur entreprise et plus satisfaits que leurs données professionnelles peuvent être sécurisées.

Par exemple, 63 % des utilisateurs de profil professionnel savent que l’utilisation des applications professionnelles (données capturées sur les applications professionnelles) est visible par le service informatique, contre seulement 39 % des utilisateurs non professionnels qui utilisent également des applications professionnelles sur leur téléphone.

« Notre étude montre que les utilisateurs de profil professionnel sont nettement plus satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée que les utilisateurs hors profil professionnel », a déclaré Google.

