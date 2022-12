67 journalistes et travailleurs des médias tués au travail cette année

La Fédération internationale des journalistes affirme que 67 journalistes et membres du personnel des médias ont été tués dans le monde jusqu’à présent cette année, contre 47 l’année dernière.

BRUXELLES – La guerre de la Russie en Ukraine, le chaos en Haïti et la violence croissante des groupes criminels au Mexique ont contribué à une augmentation de 30% du nombre de journalistes tués dans le cadre de leur travail en 2022 par rapport à l’année précédente, selon un nouveau rapport publié vendredi.

Le groupe basé à Bruxelles a également recensé 375 journalistes actuellement emprisonnés pour leur travail, la plupart en Chine, au Myanmar et en Turquie. Le rapport de l’an dernier recensait 365 journalistes derrière les barreaux.

Avec l’augmentation du nombre de travailleurs des médias tués, le groupe a appelé les gouvernements à prendre des mesures plus concrètes pour protéger les journalistes et le journalisme libre.

“L’inaction ne fera qu’enhardir ceux qui cherchent à supprimer la libre circulation de l’information et à saper la capacité des gens à demander des comptes à leurs dirigeants, notamment en veillant à ce que ceux qui ont le pouvoir et l’influence ne s’opposent pas à une politique ouverte et inclusive. sociétés », a déclaré le secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger, dans un communiqué.