660 000 travailleurs clés seront touchés à la fin de la hausse du crédit universel, selon un rapport

Plus de 660 000 travailleurs clés peu rémunérés, dont des infirmières, du personnel de supermarché et des assistants sociaux, feront partie des millions de personnes touchées lorsque la hausse du crédit universel prendra fin à l’automne, selon de nouveaux chiffres.

Londres, le sud-est et le nord-ouest comptent le plus grand nombre de travailleurs clés à crédit universel, selon une étude de la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce (RSA).

Un dirigeant syndical a déclaré que le 30 septembre devait être un « jour sombre » pour les travailleurs lorsque l’augmentation temporaire de 20 £ par semaine est arrêtée.

Le grand nombre de travailleurs clés bénéficiant d’un crédit universel est symptomatique des problèmes de pauvreté au travail, a déclaré la RSA.

Alan Lockey, responsable du programme Future of Work de l’organisation, a déclaré : « Le lien entre le travail acharné et un salaire équitable est rompu, et cette réduction ne fera qu’empirer les choses.

«À court terme, le gouvernement doit protéger cette bouée de sauvetage vitale pour des millions de Britanniques qui travaillent dur, en particulier nos héros pandémiques travaillant comme infirmières, assistantes sociales et assistantes de supermarché.

«À long terme, le gouvernement doit rendre le travail rémunérateur, étendre l’utilisation du salaire vital, lutter contre le travail précaire et rendre les prestations telles que les indemnités de maladie plus généreuses et universelles.»

Jonathan Reynolds, secrétaire au travail parallèle et aux retraites, a déclaré que les coupes étaient « économiquement et moralement répréhensibles ».

« Il est honteux que les travailleurs mêmes qui nous ont permis de traverser cette crise soient dans la ligne de mire en ce qui concerne les salaires médiocres et les réductions du crédit universel », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement doit voir du bon sens, soutenir les familles en difficulté et annuler leur coupe au crédit universel. Le travail remplacerait le crédit universel par un système de sécurité sociale plus juste.

Steve Turner, secrétaire général adjoint du syndicat Unite, a déclaré que la majorité des bénéficiaires de l’allocation travaillaient mais gagnaient trop peu pour s’en sortir.

« La détermination à voler 20 £ par semaine aux travailleurs et aux familles les plus pauvres est sans cœur et économiquement irresponsable », a-t-il ajouté.

« Le coût de la nourriture et de la vie augmente et le cafouillage chaotique de la réouverture de l’économie signifie que nous ne pouvons pas être assurés d’un retour à une soi-disant normale.

« Ces 20 £ sont une bouée de sauvetage pendant cette incertitude continue et la supprimer provoquera un certain désespoir.

« Le 30 septembre sera un jour sombre pour les travailleurs et nos communautés avec [both] la coupure et la fin du congé.

« Cela restera comme le jour où ce gouvernement conservateur a jeté des centaines de milliers de travailleurs et de personnes vulnérables et d’enfants sous le bus. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le crédit universel a fourni un filet de sécurité vital à six millions de personnes pendant la pandémie, et nous avons annoncé l’augmentation temporaire dans le cadre d’un paquet de 400 milliards de livres sterling qui durera bien au-delà de la fin de la feuille de route.

« Nous nous engageons à mettre plus d’argent dans les poches des familles qui travaillent dur, c’est pourquoi cette année nous avons accordé une augmentation de salaire à 2 millions des moins bien payés du Royaume-Uni grâce à un salaire minimum plus élevé, tandis que nous aiderons également les gens gagnez plus en augmentant les opportunités.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse