66% des républicains du sud des États-Unis et près de la moitié des démocrates de la côte ouest veulent se séparer du pays alors que la division grandit – RT USA News

Au milieu des divisions politiques et des guerres culturelles constantes, les deux tiers des républicains du sud des États-Unis et près de la moitié des démocrates de la côte ouest veulent se séparer du pays et former leur propre nation, selon un nouveau sondage.

Un sondage publié mercredi par Bright Line Watch et YouGov révèle qu’une grande partie des Américains de tous les États-Unis souhaitent que leur région régionale se sépare de l’union, les républicains du sud et les démocrates de la côte ouest étant apparemment les plus mécontents du statu quo.

Au total, 44% des sudistes soutiennent la sécession, 66% des républicains exprimant le souhait que le Sud se sépare de Washington. La moitié des indépendants du Sud ont également exprimé leur soutien à la sécession, tout comme 20% des démocrates de la région.

Sur la côte ouest (qui comprenait l’Alaska et Hawaï), il y avait moins de désir de se séparer, avec un total de 39% des Américains exprimant leur soutien à la sécession – mais ici, les démocrates étaient les plus susceptibles de vouloir faire sécession à 47%, suivis par les indépendants (33 %) et les républicains (27 %).





Bien que le sud et la côte ouest aient été les deux régions américaines les plus désireuses de se libérer, les chiffres étaient également élevés dans le reste du pays.

Dans le nord-est des États-Unis, 34% des Américains ont déclaré vouloir se séparer de l’union, avec respectivement 39% et 35% des démocrates et des indépendants, tandis que 26% des républicains du nord-est ressentaient la même chose.

Pendant ce temps, environ un tiers des Américains dans les États de montagne veulent rompre avec les États-Unis, avec des républicains à 43 %, des indépendants à 35 % et des démocrates à 17 %.

Bright Line Watch a décrit les chiffres comme « désespérément élevé » tandis que le journaliste de données Christopher Ingraham appelé c’est le « le point de données le plus dérangeant que j’ai vu depuis un moment. »

Bien qu’Ingraham ait noté que la plupart des Américains exprimant leur soutien à la sécession sont probablement juste « signalisation partisane » il a prétendu que « L’une des raisons pour lesquelles le soutien à la sécession est si élevé dans le GOP est que les élites du parti dans tout le pays suscitent de manière irresponsable des passions à son sujet. »

L’analyse d’Ingraham, cependant, n’a pas pris en considération le nombre élevé de démocrates et d’indépendants aux États-Unis qui ont également exprimé leur soutien à la sécession.

Les Américains du cœur des États-Unis sont apparemment les plus satisfaits, le soutien à la sécession étant le plus bas là-bas, à environ 30 %.

Il est peu probable que le soutien à la sécession aux États-Unis tombe de sitôt, Bright Line Watch notant que les chiffres ont augmenté au cours des six derniers mois depuis la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par les partisans de Donald Trump pour protester contre l’élection du président Joe Biden.

La sécession la plus notable de l’histoire des États-Unis a eu lieu dans les années 1860, lorsque les États du sud de la Caroline du Sud, du Mississippi, de la Floride, du Texas, de l’Alabama, de la Virginie, de la Louisiane, de la Géorgie, du Tennessee, de l’Arkansas et de la Caroline du Nord se sont séparés de l’union et ont formé le États confédérés d’Amérique – déclenchant la guerre civile américaine.





