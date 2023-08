66 % des Américains déclarent vouloir des politiques de congés prolongées à l’européenne au travail

Dans de nombreuses régions d’Europe, il est courant que les travailleurs prennent des semaines de congé à la fois, surtout pendant l’été. Les Américains envieux disent qu’il est temps pour les États-Unis de leur emboîter le pas.

Quelque 66 % des travailleurs américains estiment que les entreprises devraient adopter des politiques de congés prolongés, comme un mois de congé en août, sur leur lieu de travail, selon une étude. Enquête Morning Consult de 1 047 adultes américains.

Même si l’Américain moyen a la chance d’avoir 11 jours de vacances de leur employeur chaque année, les travailleurs de l’Union européenne ont la garantie d’au moins 20 jours ouvrables de congés payés en raison de la directive de l’Union européenne sur le temps de travail, adoptée au début des années 1990. Plusieurs pays offrent encore plus par la loi avant que les jours fériés payés n’entrent en jeu, ce qui peut représenter plus d’un mois de jours ouvrables de vacances par an.

Mais tous les travailleurs américains ne se déclarent pas favorables à des politiques de vacances plus longues : 21 % des Américains affirment que les entreprises ne devraient pas adopter de politiques de congés payés prolongés sur leur lieu de travail, tandis que les autres personnes interrogées déclarent ne pas savoir ou n’avoir pas d’opinion.

L’enquête n’a pas spécifiquement répondu aux préoccupations de ceux qui s’opposent aux arrêts de travail prolongés, déclare Ellyn Briggs, analyste de marques chez Morning Consult. Cependant, en réponse à une question distincte sur l’attitude des gens à l’égard d’une semaine de travail de quatre jours, environ la moitié des travailleurs américains déclarent qu’ils utiliseraient leur temps supplémentaire pour rattraper leur retard au travail ou acquérir une compétence liée au travail.

Par ailleurs, 41 % des travailleurs américains déclarent être plus satisfaits de leur carrière aujourd’hui qu’auparavant, soit près du double de la part de ceux qui se sentent moins satisfaits de leur carrière aujourd’hui, selon les données de Morning Consult. « Ces données suggèrent qu’une partie des adultes américains employés apprécient généralement leur travail et recherchent de nouvelles opportunités pour l’améliorer », explique Briggs. « Des périodes de congé prolongées peuvent être peu attrayantes pour ce groupe. »

Cela étant dit, les vacances généreuses ne sont pas la seule pratique européenne qui, selon les Américains, devrait devenir la norme ici : 65 % des travailleurs américains aimeraient voir des pauses déjeuner prolongées, 62 % souhaitent des semaines de travail inférieures à 40 heures et 51 % sont favorables à un travail plus lent des employés. temps de réponse en dehors des heures de travail, similaire à de nombreuses lois du travail courantes dans toute l’Europe.

