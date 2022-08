66 % craignent qu’une récession ne s’annonce. Ce qui préoccupe le plus chaque génération

(Allianz Life a mené l’enquête en ligne en juin et a interrogé un peu plus de 1000 personnes.)

L’enquête a révélé que 82 % craignent que l’inflation ait un impact négatif sur leur pouvoir d’achat au cours des six prochains mois. De plus, la même proportion de personnes interrogées ont déclaré s’attendre à une aggravation de l’inflation au cours des 12 prochains mois.

L’une des principales raisons est que les gens craignent une inflation élevée, qui a fait grimper les prix des biens et des services.

À ce stade, 66% des Américains craignent qu’une récession majeure ne soit imminente, contre 48% qui ont dit la même chose il y a un an, selon un sondage d’Allianz Life Insurance Company of North America.

“Dans l’ensemble, il s’est avéré que la trajectoire des dépenses de consommation était beaucoup plus faible que ce à quoi la plupart des gens s’attendaient”, a déclaré Pingle. “La situation actuelle est en quelque sorte précaire pour l’économie.”

Au début de l’année, les ménages étaient en bonne forme avec un excès d’épargne et de solides gains sur le marché du travail. Mais ensuite, les prix élevés de l’essence et la hausse des taux d’intérêt se sont accumulés.

Certes, augmenter son épargne et réduire ses dépenses sont les conseils généralement donnés aux personnes qui souhaitent limiter l’impact d’un ralentissement économique sur leurs finances.

Si les dépenses de consommation reculent, cela pourrait être un choc de confiance, a déclaré Pingle. Cela pourrait être motivé par le fait que les ménages augmentent leur épargne de précaution alors qu’ils s’inquiètent pour l’avenir et reportent leurs achats.

La grande question dont débattent actuellement les experts est de savoir si oui ou non le pays est déjà en récession.

” Remboursez votre dette, augmentez votre épargne et continuez à faire ces cotisations d’épargne-retraite tout au long des hauts et des bas “, a déclaré Greg McBride, vice-président senior et analyste financier en chef chez Bankrate.com.

“À long terme, quand vous regarderez en arrière, vous serez vraiment heureux d’avoir investi en 2022”, a-t-il déclaré.