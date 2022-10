65 témoins prêts à témoigner lors d’une enquête sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence

L’enquête historique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence pour réprimer la manifestation du convoi l’hiver dernier commence à prendre forme avant son début plus tard cette semaine.

La Commission d’urgence de l’ordre public entamera jeudi des audiences publiques sur les circonstances entourant la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Il devrait entendre 65 témoins au cours de sa phase factuelle, y compris des participants à la manifestation, des représentants des forces de l’ordre, des ministres et des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi que des entreprises et des organisations touchées par les manifestations.

Mardi, la commission a publié une liste de témoins attendus. Il comprend:

1. Victoria De La Ronde

2. Zexi Li

3. Nathalie Carrier

4. Kevin Mc Hale

5. Catherine McKenney (Ville d’Ottawa)

6. Mathieu Fleury (Ville d’Ottawa)

7. Steve Kanellakos (Ville d’Ottawa)

8. Serge Arpin (Ville d’Ottawa)

9. Jim Watson (Ville d’Ottawa)

10. Diane Deans (Ville d’Ottawa)

11. Patricia Ferguson (Service de police d’Ottawa)

12. Craig Abrams (Police provinciale de l’Ontario)

13. Carson Pardy (Police provinciale de l’Ontario

14. Pat Morris (Police provinciale de l’Ontario)

15. Steve Bell (Service de police d’Ottawa)

16. Russell Lucas (Service de police d’Ottawa)

17. Marcel Beaudin (Police provinciale de l’Ontario)

18. Robert Drummond (Service de police d’Ottawa)

19. Robert Bernier (Service de police d’Ottawa)

20. Thomas Carrique (Police provinciale de l’Ontario)

21. Peter Sloly (ancien chef de la police d’Ottawa)

22. Brigitte Belton

23. James Bauder

24. Steve Charland

25. Patrick King

26. Benjamin Dichter

27. Tom Marazzo

28. Chris Barbier

29. Tamara Liche

30. Drew Dilkens (Ville de Windsor)

31. Dana Earley (Police provinciale de l’Ontario)

32. Jason Crowley (service de police de Windsor)

33. Jim Willett (Village de Coutts)

34.Marco Van Huigenbos

35. Marlin Degrand (Alberta)

36. Mario Di Tommaso (Ontario)

37. Ian Freeman (Ontario)

38. Rob Stewart (Sécurité publique Canada)

39. Dominic Rochon (Sécurité publique Canada)

40. David Vigneault (Service canadien du renseignement de sécurité)

41. Michelle Tessier (Service canadien du renseignement de sécurité)

42. Marie-Hèlene Chayer (Centre intégré d’évaluation des menaces)

43. Sous-commissaire Michael Duheme (GRC)

44. Commissaire de la GRC Brenda Lucki

45. Sous-commissaire Curtis Zablocki (GRC)

46. ​​John Ossowski (ancien président de l’Agence des services frontaliers du Canada)

47. Michael Keenan (Transports Canada)

48. Christian Dea (Transports Canada)

49. Michael Sabia (ministère des Finances)

50. Rhys Mendes (ministère des Finances)

51. Isabelle Jacques (ministère des Finances)

52. Cindy Termorhuizen (Affaires mondiales Canada)

53. Joe Comartin (Affaires mondiales Canada)

54. Jody Thomas (Bureau du Conseil privé)

55. Jacquie Bogden (Bureau du Conseil privé)

56. Janice Charette (Bureau du Conseil privé)

57. Nathalie Drouin (Bureau du Conseil privé)

58. Ministre de la Défense Anita Anand

59. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino

60. Bill Blair, ministre de la Protection civile et président du Conseil privé du roi

61. Premier ministre Justin Trudeau

62. Le ministre des Transports Omar Alghabra

63. Le ministre de la Justice David Lametti

64. Ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc

65. Vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland

L’ancien juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Rouleau, a été choisi pour diriger l’enquête. Il a été chargé d’examiner les circonstances qui ont conduit à l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence – une décision qui continue de diviser politiquement huit mois plus tard.

La loi a donné au gouvernement de nouveaux pouvoirs pour s’adresser aux manifestants anti-vaccins qui ont bloqué les principales artères autour de la colline du Parlement avec des camions et d’autres véhicules stationnés pendant près d’un mois.

Rouleau a également été chargé, par un décret en conseil, d’offrir des « leçons apprises » sur l’utilisation de la loi et de commenter « la pertinence et l’efficacité des mesures prises ».

Lancement de la commission avec un vidage de documents

Selon un communiqué de la commission, Rouleau commencera les audiences publiques par une déclaration d’ouverture le 13 octobre, suivie de présentations et de rapports de synthèse par les avocats de la commission.

La commission a déclaré que les rapports de synthèse comprendront des résumés des faits préliminaires, qui seront mis en preuve.

À la demande de Rouleau, le gouvernement libéral a renoncé au secret du Cabinet sur les documents liés à son invocation de la loi. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du Canada qu’une enquête publique a accès à des documents aussi importants.

On ne sait pas encore comment – ​​et si – ces documents sensibles seront rendus publics.

« La commission est sur le point d’entamer la phase publique du processus de recherche de réponses aux questions qui lui sont confiées par le Parlement en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Cette phase critique permettra de faire la lumière sur les événements qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence et explorer pleinement les raisons avancées pour la déclaration », a déclaré Rouleau dans un communiqué mardi.

“Je suis convaincu qu’avec la coopération de toutes les parties, les audiences fourniront un processus équitable et approfondi pour la présentation de la preuve requise pour que la commission puisse donner au public les réponses auxquelles elle a droit. .”

Les audiences auront lieu à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa sur la rue Wellington, non loin du cœur des manifestations.

La première phase de la commission se réunira pendant six semaines et devrait se terminer le 25 novembre. La semaine prochaine, la commission entamera une étape politique où elle organisera des tables rondes avec des experts en politique.

Le rapport final de Rouleau est attendu le 6 février.