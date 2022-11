65 meilleurs cadeaux Star Wars pour 2022 : tous les meilleurs cadeaux pour le fan de votre vie

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Une série aussi emblématique que Star Wars mérite le merch correspondant. Nous sommes tous à un clic de la nouvelle bonté de Star Wars, de la Série Obi-Wan Kenobi à le dernier livre de la Haute République. C’est le moment idéal pour être fan de cette galaxie lointaine, très lointaine, mais cela peut aussi être difficile si vous essayez de trouver un cadeau de vacances et que vous ne connaissez pas vos Jabbas de vos Jar-Jars. Ne vous inquiétez pas si c’est vous. Nous avons rassemblé les meilleurs cadeaux Star Wars que vous pouvez obtenir pour ce Jedi ou chasseur de primes spécial dans votre vie.

Si vous cherchez super cadeaux Star Wars et des objets de collection pour les enfants obsédés par Clone Wars ou le puriste de la trilogie originale dans votre vie, il y en a pour toutes les gammes de prix – des répliques de baguettes de sabre laser fantaisie aux jeux de société amusants, en passant par les romans et les peluches douillettes. Ce sont les meilleurs cadeaux et souvenirs de Star Wars pour vous et vos proches, et vous n’avez même pas besoin de combattre une armée de Stormtrooper ou de vous rendre dans la bordure extérieure de l’Empire galactique pour les trouver.

Le mal du pays Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça sentait sur la lune forestière d'Endor ? Grâce aux experts en parfum des bougies Homesick, vous pouvez maintenant le découvrir. Pour célébrer le 4 mai, Homesick a introduit une nouvelle gamme de bougies inspirées de certains des lieux les plus emblématiques de Star Wars. La bougie Endor présente des notes luxuriantes de pin et de fougère sauvage, tandis que la bougie fumée Death Star présente des notes de tabac, de cuir et de myrrhe noire. Il y a aussi un désodorisant pour voiture Grogu que vous pouvez emporter avec vous dans vos aventures. Et chaque bougie a une étiquette double face qui révèle des œuvres d'art uniques lorsqu'elle brûle.

Orbitkey Vous ne pourrez peut-être pas vivre votre rêve de piloter un X-wing, mais ces organisateurs clés Orbitkey peuvent vous donner l'impression de sauter dans un cockpit chaque fois que vous montez dans le siège du conducteur. Un moyen pratique de montrer votre amour pour la franchise, ces porte-clés durables garderont vos clés bien alignées dans votre poche ou votre sac à main. Ils sont disponibles dans quatre styles différents, dont un bracelet en nylon camouflage inspiré du redoutable Boba Fett et un autre en daim beige et vert inspiré de Grogu.

Sobel Westex C'est frustrant d'entrer dans un magasin et de voir des draps et des couvertures Star Wars réservés aux enfants. Les nerds adultes aiment aussi la literie amusante, c'est pourquoi Sobel Westex a lancé la collection Star Wars Home. Que vous aimiez le joli thème Astromech bleu ci-dessus ou que vous préfériez quelque chose de plus sur le thème de Tattoine, cette collection a ce dont vous avez besoin si votre objectif est d'introduire un subtil nerd chic dans votre chambre.

Russell Holly / Crumpe Pour célébrer le lancement de la nouvelle série Book of Boba Fett, vous pouvez obtenir deux saveurs de thé de The Republic of Tea sur le thème des deux personnages principaux. Le thé Boba Fett est un excellent thé vert avec des épices chai ajoutées pour plus de profondeur, tandis que le thé de Fennec Shand est un thé noir plus doux avec des saveurs plus sucrées ajoutées. Les deux ont bon goût et vous pouvez les acheter séparément ou dans un coffret cadeau avec des boîtes de collection.

Bioware Knights of the Old Republic obtient un remake sur PS5 et PC, mais il faudra quelques années avant que cela ne sorte. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, l'original de 2003 a été remasterisé pour Nintendo Switch. Le gameplay implique que le maître Jedi dirige un groupe de combattants de la liberté à travers la galaxie et les entraîne. Le remaster a été géré par Aspyr, le développeur derrière le remake. Il a déjà apporté des classiques de Star Wars comme Jedi Outcast, Académie JediEpisode 1 Racer et Republic Commando sur Switch et autres consoles modernes.

Hasbro La seule chose qui vaut mieux que d'avoir une figurine Grogu dans votre maison est d'en avoir une qui peut bouger, parler et jouer. Le Galactic Snackin' Grogu est livré avec un tas de jouets avec lesquels il peut interagir, y compris un macaron extraterrestre et un bol de soupe à siroter. Et s'il n'est pas intéressé à jouer avec ses propres jouets, il tendra la main et demandera à être porté. Ces jouets Star Wars sont un ajout mignon à toute collection et un excellent moyen de surprendre les invités.

Russel houx Cette veste interchangeable 3 en 1 Columbia Sportswear sur le thème de Boba Fett est conçue pour être résistante à l’eau et vous garder au chaud même si vous vous retrouvez bloqué sur Hoth. Si vous vous trouvez dans des climats plus chauds, vous pouvez retirer la doublure thermique et profiter d’une belle veste avec une tonne de poches. Chaque pouce de cette veste est sur le thème de Boba Fett, ce qui en fait l’un des meilleurs achats de cette saison pour tous ceux qui veulent montrer leur côté ringard quand il fait froid.

Lucasfilm La même équipe responsable du livre de recettes Star Wars: Galaxy's Edge est de retour avec des friandises de vacances que vous pouvez préparer à la maison. Sous le couvert de la fête des Wookiee appelée Life Day, toutes les recettes de ce livre se sentiront comme chez elles sur une table automnale ici sur Terre. Les recettes ne sont pas difficiles, mais elles sont très amusantes et incroyablement délicieuses. Vous trouverez également des recettes végétariennes, végétaliennes et sans gluten ainsi que des conseils pour adapter d'autres recettes en fonction de ces besoins alimentaires. C'est un excellent cadeau pour tout fan de Star Wars qui aime être dans la cuisine.

Sean Keane/Crumpe Si vous voulez un rappel des dangers de Hoth sur le sol de votre salon, un tapis wampa pourrait faire l'affaire. Aucun vrai wampa n'a été blessé pour le fabriquer, car ils n'existent pas.

Tamagotchi Nous savons que R2-D2 a passé la majeure partie de son existence à s'occuper d'Anakin et Luke, mais qui s'occupe de R2 ? Vous l'êtes, si vous tenez ce nouveau Tamagotchi. Gardez-le sur votre porte-clés et aidez le droïde préféré de tout le monde avec tout ce dont il a besoin – et profitez des bips joyeux en réponse.

Lego Juste pour être clair, tous les ensembles Lego Star Wars ne coûtent pas au nord de 100 $. Vous pouvez obtenir de nombreux ensembles de jouets Star Wars plus abordables, comme le Duel inspiré de Clone Wars sur Mandalore pour 20 $. Ceux-ci incluent des figurines Star Wars Lego – Ahsoka Tano avec deux sabres laser et Dark Maul avec un sabre laser à double lame – pour des duels bourrés d'action.

Sean Keane/Crumpe À l’opposé de l’échelle des prix, la figurine de 16,5 pouces de Sideshow est une incroyable recréation de The Child si vous recherchez l’ultime objet de collection mandalorien. À 375 $, c’est seulement pour ceux qui cherchent à faire des folies pour le fan de Star Wars dans leur vie.

Hasbro Les personnages de Star Wars ont été immortalisés en tant que figurines d'action mobiles depuis 1977, et la gamme Black Series 6 pouces de Hasbro n'a jamais été meilleure. Certaines des options de cadeaux les plus cool de Star Wars incluent le soldat d'élite de 21 $ de The Bad Batch et le Dark Rey de 22 $ de The Rise of Skywalker.

Disney/Lucasfilm Il y a de nouveaux livres incroyables dans l’univers Star Wars, tous publiés au cours des deux dernières années. Comme son nom l’indique, cette série se déroule bien avant l’Empire ou la famille Skywalker et montre à quoi ressemblait la galaxie lorsque les Jedi étaient nombreux. Cette série de livres raconte beaucoup d’histoires à la fois et peut être appréciée à tout âge. Il existe des jeux audio exclusifs à Audible, des romans graphiques pour tous les publics et une collection de grands romans parmi lesquels choisir. Si vous avez un fan de Star Wars dans votre vie, n’importe quel livre de cette série serait un vrai régal.

Ultrasabres Il existe de nombreuses façons d’obtenir un sabre laser qui semble réel et amusant à balancer, mais l’une des meilleures lames de démarrage d’un mile est fabriquée par l’équipe d’Ultrasabers. Vous pouvez construire quelque chose d’aussi bon marché que 60 $ et aussi cher que 300 $ avant d’ajouter quoi que ce soit, y compris beaucoup de personnalisation sur les sons provenant de la poignée et de la couleur de la lame. Si vous voulez avoir un sabre laser vraiment amusant sans vous ruiner ou vivre près de l’atelier de Savi sur Batuu, vous voulez quelque chose d’Ultrasabers.

Disney Vous souvenez-vous du jeu de cartes auquel Han et Lando jouent dans Solo : A Star Wars Story ? Il s'appelle Sabacc, et c'est un jeu que vous pouvez acheter et jouer à la maison. Le jeu de cartes est simple, amusant et extrêmement populaire parmi les fans de Star Wars. En fait, si jamais vous allez à Star Wars: Galaxy's Edge dans les parcs à thème de Disney, vous verrez probablement quelques personnes assises et jouant à tout moment de la journée. Si vous ne savez pas quoi offrir au fan de Star Wars dans votre vie, commencez ici.

Jeux de vol fantastiques Si vous recherchez un voyage sur table dans la galaxie Star Wars pour un à cinq joueurs, ce jeu vous permet d'incarner un héros de l'Alliance rebelle ou de commander des escouades de troupes impériales et d'AT-ST dans le jeu de campagne et le jeu d'escarmouche . Ce jeu vous place au milieu de la guerre civile galactique après la destruction de l'étoile de la mort. Ce super cadeau Star Wars est même accompagné de petites figurines sculptées des deux côtés. Un jeu prend une heure ou deux, ce qui en fait une façon amusante de passer une soirée. Voir plus de nos meilleurs choix de jeux de société.

