65 % des Américains gagnant 100 000 $ ou plus sont très préoccupés par l’inflation

Un client achète de la viande dans un magasin Target le 8 juin 2022 à San Rafael, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images Actualités | Getty Images

L’inflation est une véritable préoccupation pour de nombreux Américains – même ceux qui gagnent six chiffres – et elle a un impact sur la façon dont ils dépensent leur argent. Selon un sondage Morning Consult/CNBC, qui a interrogé la semaine dernière 1 000 adultes américains ayant un revenu d’au moins 100 000 dollars par an, 96 % de ces hauts revenus s’inquiètent de l’inflation et 65 % sont « très inquiets ». Quelque 34% ont déclaré que leur situation financière était moins bonne cette année qu’il y a un an et 46% ont dû réduire les dépenses des ménages en raison de l’inflation, selon l’enquête. Si l’inflation empire, 38 % prévoient de réduire leurs dépenses. En savoir plus sur Investir en vous :

Suze Orman: C’est l’investissement que tout le monde devrait avoir en ce moment “C’est définitivement un signal d’alarme”, a déclaré la planificatrice financière agréée Shelly-Ann Eweka, directrice principale de TIAA. “Ils craignent ce que cela va faire pour eux dans leur avenir et comment allons-nous pouvoir gérer nos modes de vie si c’est ce que les coûts sont en ce moment.” Les consommateurs ont payé des prix plus élevés sur tout, y compris l’essence, la nourriture et le logement, au cours de la dernière année, et cela coûte aux ménages des centaines de dollars de plus par mois. En mai, l’indice des prix à la consommation, qui mesure les prix des biens de consommation, a bondi de 8,6 % d’une année sur l’autre, la plus forte augmentation depuis 1981. Le dernier rapport devrait être publié mercredi.

Selon le sondage, la première chose sur le billot pour les consommateurs est de dîner au restaurant, suivi des divertissements à l’extérieur de la maison et des voyages.

Quand l’inflation va-t-elle ralentir ?

Il faudra du temps pour faire baisser l’inflation, selon les économistes. L’inflation a été provoquée par une forte demande, une chaîne d’approvisionnement restreinte et l’invasion russe de l’Ukraine, a expliqué Jared Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche du président Joe Biden. “L’analyse la plus récente montre que la partie de la demande est en train de s’essouffler”, a déclaré Bernstein sur “Squawk Box” lundi. “Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement sont toujours en place, [but] ils diminuent considérablement », a-t-il ajouté. « La hausse des prix de Poutine est très présente, et cela reste une contrainte forte, pesant à la fois sur l’économie réelle et sur les marchés.

Évaluez votre situation financière

Une femme achète des t-shirts à Rosemead, en Californie, le 28 juin 2022. Frédéric J. Brown | AFP | Getty Images

Pour naviguer dans des prix plus élevés, la première chose à faire est de maîtriser votre situation financière. Examinez vos revenus, vos dépenses et le type et le montant de vos dettes. “Nos dépenses et la façon dont nous prenons nos décisions financières et les choix que nous faisons, ce sont les seules choses que nous pouvons contrôler”, a déclaré Eweka. Protéger votre revenu avec une assurance invalidité et votre budget en renforçant vos réserves de liquidités d’urgence sont également des garanties importantes à mettre en place dès maintenant, a-t-elle ajouté.

Comparez les « besoins » avec les « désirs »

Une fois que vous voyez où vous dépensez de l’argent, décomposez-le en besoins et en désirs, et commencez à réduire les choses facultatives, a déclaré CFP. Carolyn McClanahan, fondatrice et directrice de la planification financière chez Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride. En fait, manger tout le temps au restaurant coûte non seulement plus cher que de cuisiner à la maison, mais n’est pas aussi sain, a déclaré McClanahan, qui est également médecin. Lorsque vous êtes à l’épicerie, utilisez des coupons et des achats comparatifs pour vous aider à économiser de l’argent. Il y aura des nuits où le temps est compté et vous serez tenté de commander des plats à emporter pour le dîner. McClanahan cuisine en vrac le dimanche et met les repas au congélateur pour ces nuits-là.