65 ans plus tard : les diplômés de Rutland retournent à Kelowna pour une réunion de classe

Rutland Senior Class de 1957. Rutland Senior Class de 1957 en 2022 au Tower Ranch. Jill Siebert parle à Bernie Gatzke.

Bon nombre des 54 élèves sont venus en bus, tandis que d’autres ont marché le long de rues non pavées et non éclairées pour fréquenter l’école secondaire Rutland dans les années 1950.

La promotion de 1957 n’a plus que 30 diplômés, mais 65 ans plus tard, malgré la diminution du nombre, ces anciens étudiants de Rutland se retrouvent toujours tous les cinq ans pour une réunion.

Dirigée par Jill Siebert (Willsdon), elle organise la classe pour se réunir à divers endroits de la ville et les diplômés viennent de partout, de Winfield à North Vancouver pour assister à l’événement. Cette année, la réunion a eu lieu au Tower Ranch et presque tous les 30 anciens élèves se sont présentés, la plupart accompagnés de leur conjoint.

Renee Rufli et sa femme assistent à toutes les réunions que Siebert organise, bien que Rufli n’ait pas réellement obtenu son diplôme avec la promotion de 1957.

“Je suis parti en 1954 pour rejoindre le British Submarine Service”, a déclaré Rufli, également connu sous le nom de Big Red.

Siebert et son amie Joyce King avaient l’habitude de prendre le bus tous les jours de Winfield à Kelowna pour aller à l’école secondaire de Rutland, qui est maintenant l’école intermédiaire de Rutland.

Joyce était connue pour ses compétences en dactylographie rapides qui lui ont valu une fois sa secrétaire de l’année et l’ont aidée à occuper un poste au sein du district scolaire Central Okanagan plus tard dans la vie. Alors que Siebert était connue pour ses pieds rapides sur la piste, une athlète qui a participé au saut en hauteur et à la course de relais.

Jim Ratcliffe est devenu prêtre catholique, ordonné il y a 57 ans. Il a aidé à construire la paroisse catholique Immaculate Conception en 1962.

« J’habitais à Winfield et je venais en bus à l’école. J’aimais beaucoup l’école, je m’intéressais aux sciences, aux mathématiques et à la musique. J’étais même membre de l’orchestre de l’école et une fois, je me suis le plus amélioré pour jouer de la clarinette », a-t-il déclaré.

Al et son frère Dave Horning étaient bien connus dans la région de Rutland à l’époque, tous deux ayant quitté l’école pour travailler à la scierie Simpson. Al deviendra député provincial en 2005 pour Kelowna-Lake Country, tandis que Dave deviendra capitaine de peloton au service d’incendie de Kelowna.

Bill Wostradowski était et reste de bons amis avec les frères Horning.

“Je suis né et j’ai grandi à Rutland et ma femme et moi venons de déménager de notre maison de 50 ans”, a déclaré Wostradowski. “À l’époque, il n’y avait pas grand-chose que nous n’aimions pas, nous jouions tous au football et avions des danses au Rutland Hall.”

Voyageant pour chaque réunion de North Vancouver, Bruce Person est devenu juge à la Cour suprême de Vancouver aux côtés de sa femme.

Tout le monde se souvient de Person pour avoir un hot rod qui n’avait pas de plancher et pour être le fils du propriétaire du magasin John Deer, qui accueillait les journées John Deer.

«J’ai trois autres frères, un dans la GRC, un dans la Marine et un qui est devenu constructeur de ponts routiers», a expliqué Person. “J’ai appris à voler à l’aéroport de Rutland après que mon frère a acheté un avion pour 450 $ aux États-Unis et que ce truc a toujours calé dans les airs.”

Un autre nom de famille bien connu de l’Okanagan a également fréquenté Rutland Senior, Bernie Gatzke, dont le fils est propriétaire de Gatzke Orchard à Lake Country, a déclaré que son père était venu dans la région en 1927.

“Les compétitions d’athlétisme étaient les meilleures et les danses du vendredi soir”, a-t-il déclaré. “C’est super de voir tout le monde, je vis toujours ici mais je ne vois plus beaucoup tout le monde.”

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

KelownaOkanaganAînés