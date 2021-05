64% des milléniaux ont des regrets d’avoir acheté leur maison actuelle

Seulement environ 45% des membres de la génération X (âgés de 41 à 56 ans) et 33% des baby-boomers (âgés de 57 à 75 ans) ont déclaré avoir un certain type de remords à propos de leur maison actuelle, selon l’enquête. Mais dans l’ensemble, il est assez courant d’avoir une certaine insatisfaction: environ 43% de tous les propriétaires ont au moins un regret à propos de leur maison.

De nombreux propriétaires, en particulier les plus jeunes acheteurs, doivent faire des compromis sur la maison qu’ils finissent par acheter, dit Jessica Lautz , vice-président de la démographie et des connaissances comportementales auprès de la National Association of Realtors. Environ 69% de tous les acheteurs font un certain type de compromis, y compris sur le prix, l’état et la taille de la maison, d’après les recherches de NAR .

Parmi tous les propriétaires, y compris les milléniaux, le regret le plus courant est de sous-estimer le montant des dépenses d’entretien et des autres coûts cachés associés à l’achat et à la possession d’une maison. Environ 16% des propriétaires (et 21% des milléniaux) ont cité cela comme un regret. D’autres types de regrets portaient sur la taille de la maison et les finances impliquées dans le processus, y compris le paiement hypothécaire et le taux.

Beth Holmes-Roberts, 38 ans, et son mari ont acheté leur première maison en janvier 2019. La maison de 60 ans à San Antonio, au Texas, se compose de quatre chambres et deux salles de bains et a été cotée pour 195 000 $. «Nous sommes littéralement entrés dans la maison le premier jour où nous avons cherché et nous avons dit:« Nous avons besoin de celui-ci »», déclare Holmes-Roberts.

Bien que Holmes-Roberts affirme que posséder une maison a été une bénédiction, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19, elle souhaiterait avoir fait un peu plus de recherches sur ce à quoi ressemblait le processus d’achat d’une maison à l’avance, en particulier en ce qui concerne les procédures hypothécaires. «Cela ressemblait en quelque sorte à un tourbillon d’activité qui a fini par nous amener devant cette maison vide avec un jeu de clés disant:« D’accord, nous y sommes »», dit-elle.

L’entretien de la maison a été un défi permanent, dit Holmes-Roberts. Au cours des deux dernières années, beaucoup de travaux de plomberie ont été effectués, y compris la réparation de toilettes et d’une baignoire qui ne se vidait pas correctement. Ils ont également dû remplacer toute leur porte de garage. Tous les paiements de relance de la famille au cours de la dernière année, plus de 6 500 $, ont servi à l’entretien de la maison.

«La grande majorité de l’argent que nous avons dépensé pour la maison depuis que nous avons emménagé a été soit un entretien standard, soit un entretien préventif, nous n’avons donc pas pu commencer les rénovations que nous voulions faire,» Holmes- Roberts dit.

L’année dernière, les propriétaires ont dépensé en moyenne 13 138 $ pour des projets ménagers, selon Nouveau rapport sur l’état des dépenses immobilières 2020 de HomeAdvisor. Bien que ces coûts puissent varier en fonction de l’endroit où vous vivez et de l’âge et de l’état de votre maison, les propriétaires devraient prévoir dépenser 1% à 3% du prix d’achat de la maison sur l’entretien annuel.

Cela signifie que si votre maison coûte 300 000 $, cela vaut la peine de réserver au moins 3 000 $ chaque année pour les réparations et l’entretien.