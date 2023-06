64 % des dirigeants de la suite C embaucheront davantage grâce à l’IA générative : rapport Upwork

Les gros titres ont été enflammés sur la prolifération des outils d’IA génératifs comme ChatGPT, beaucoup prédisant que la nouvelle technologie remplacera les travailleurs dans divers domaines. Pas moins de 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être touchés, selon un récent rapport de Goldman Sachs. Mais il s’avère que beaucoup de membres de la suite C ont d’autres projets. Une majorité, 64% des dirigeants de la suite C déclarent qu’ils embaucheront plus de travailleurs grâce à l’IA générative, selon une nouvelle étude auprès de 1 400 chefs d’entreprise américains par le marché du travail Upwork. « Je pense que c’était un peu surprenant, compte tenu de tout le pessimisme que nous avons vu en termes de perte et de déplacement d’emplois potentiels », a déclaré Kelly Monahan, directrice générale de l’institut de recherche d’Upwork. Il s’avère que « la suite C voit cela comme un jeu d’augmentation » et un moyen d’aider les travailleurs à devenir plus productifs par opposition à une excuse pour réduire les emplois, dit-elle. Voici pourquoi les experts pensent que l’IA générative ne remplacera pas de sitôt des millions de travailleurs.

« Vous ne pouvez pas vraiment automatiser l’ensemble du travail »

Pour commencer, bien que les capacités d’outils comme ChatGPT et Microsoft 365 Copilot soient vastes, elles sont encore limitées en termes de capacité à remplir de nombreux rôles. « Vous ne pouvez pas vraiment automatiser l’ensemble du travail ou de la tâche à cause de cet outil », explique Monahan. « Vous pouvez en automatiser certaines parties et / ou accélérer l’efficacité de la main-d’œuvre dans le cadre de celle-ci. » ChatGPT peut aider un employé des ressources humaines à rédiger un rapport, mais il ne peut pas évaluer les candidats à un emploi en fonction de leur adéquation culturelle avec une entreprise. En fin de compte, alors que ces outils peuvent actuellement « rendre les travailleurs individuels plus productifs », explique Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiterils ne peuvent pas les remplacer complètement.

Les nouveaux emplois incluent « Artiste en IA, chercheurs en IA, ingénieurs en apprentissage profond »

Alors que les dirigeants de nombreuses entreprises réalisent que les travailleurs peuvent travailler plus efficacement grâce à ces outils, de nombreuses industries créent des emplois pour ceux qui savent comment les mettre en œuvre. Industries Upwork a vu créer de nouveaux rôles axés sur l’IA, notamment les services commerciaux et professionnels, les logiciels et la technologie, les médias et les télécommunications et les services financiers. « Les emplois spécifiques que nous voyons actuellement sur notre plate-forme sont des artistes en IA, des chercheurs en IA, des ingénieurs en apprentissage profond, des développeurs de chatbot en IA, des rédacteurs en IA », déclare Monahan, ajoutant que « nous constatons une très grande demande » dans les rôles. qui s’appuient sur l’IA générative. Les sites de listes d’emplois constatent également une augmentation de la demande de postes orientés ou activés par l’IA. Par exemple, il y a une énorme demande d’ingénieurs en IA, dit Pollak. « Les journaux embauchent des rédacteurs capables de trouver des moyens de créer beaucoup de contenu à l’aide de l’IA générative. Les annonceurs recherchent des personnes capables de trouver des moyens d’utiliser ces outils. »

« Il peut y avoir des périodes où [generative AI tools] réduisent les emplois »