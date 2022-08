64% des consommateurs s’inquiètent de la démarque inconnue. Voici ce qu’il faut surveiller

Mais une autre surprise qui attire l’attention des consommateurs – et même la tendance sur TikTok – est la “shrinkflation”.

Pendant ce temps, les consommateurs sont en état d’alerte car les prix ont augmenté, ce qui les rend plus sensibles à la démarque inconnue, selon Moquin.

“Lorsque vous remarquez que le paquet est plus petit ou que vous obtenez moins pour le même prix, c’est particulièrement frustrant”, a déclaré Moquin.

Bien que la contraction des effectifs reçoive beaucoup d’attention maintenant, ce n’est pas nouveau, car ce type de réduction des effectifs dure depuis des décennies, selon Edgar Dworsky, fondateur et rédacteur en chef de Monde de la consommation.

“Nous sommes au milieu d’un raz-de-marée d’inflation, malheureusement, et nous voyons donc de plus en plus d’articles qui rétrécissent”, a déclaré Dworsky.