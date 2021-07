63% du bénéfice net à 2 milliards de dollars

Le géant bancaire suisse UBS a dépassé les attentes de bénéfices du deuxième trimestre, déclarant un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2 milliards de dollars.

Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 1,23 milliard de dollars rapportés pour la même période l’année dernière, et nettement au-dessus des attentes des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

Dans son rapport sur les résultats, UBS a attribué ce succès aux « conditions de marché et au sentiment des investisseurs favorables », ainsi qu’à « la dynamique continue des flux et de la croissance des volumes ».

Autres faits saillants du trimestre :

Le bénéfice d’exploitation a atteint 8,98 milliards de dollars contre 7,4 milliards de dollars il y a un an.

Le rendement des fonds propres corporels s’établit à 15,4 %, contre 9,7 % il y a un an.

Le ratio CET 1, mesure de la solvabilité des banques, a atteint 14,5% contre 13,3% il y a un an.

« La dynamique est de notre côté et nos choix stratégiques et nos initiatives portent leurs fruits. Et nous sommes impatients de tirer le meilleur parti de l’avenir », a déclaré le PDG d’UBS, Ralph Hamers, dans un communiqué.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour sous peu.