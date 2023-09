63 % des travailleurs sont incapables de payer une dépense d’urgence de 500 $ : sondage

Les nouveaux changements inclus dans Secure 2.0 – une loi promulguée en décembre qui se concentre sur l’amélioration de l’épargne-retraite – visent à permettre aux travailleurs de constituer plus facilement et d’accéder à des liquidités d’urgence.

Les personnes interrogées ont déclaré à SecureSave qu’elles se tourneraient soit vers un ami ou un membre de leur famille pour obtenir de l’argent, avec 19 %, soit qu’elles couvriraient la dépense avec une carte de crédit, avec 18 %. Seuls 4 % d’entre eux demanderaient de l’aide à leur employeur, selon une enquête menée auprès de 1 600 adultes entre juin et juillet.

Même les hauts revenus sont en difficulté, puisque 64 % des employés gagnant plus de 100 000 $ indiquent que le stress financier a affecté leur productivité au travail. Pendant ce temps, 35 % ont déclaré qu’ils vivaient d’un salaire à l’autre, et 64 % ont déclaré que leur stress financier avait affecté leur productivité au travail.

« Les gens n’ont plus d’argent en cas de pandémie », ont accumulé des soldes de cartes de crédit et paient toujours des prix plus élevés en raison de l’inflation, a déclaré Devin Miller, co-fondateur et PDG de SecureSave.

« Ils grattent et griffent pour trouver l’argent qu’ils peuvent n’importe où », a déclaré Miller.