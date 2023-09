63 000 personnes sans électricité dans le Maine alors que Lee touche terre près de la frontière canado-américaine

Environ 63 000 clients des services publics du Maine sont actuellement privés d’électricité, selon Poweroutage.us., alors que le cyclone post-tropical Lee touchait terre en Nouvelle-Écosse, dans l’est du Canada.

Lee a touché terre à Long Island, dans le comté de Digby, en Nouvelle-Écosse, vers 16 heures samedi, avec des vents maximums soutenus de 70 mph, selon le National Hurricane Center.

La tempête traversera l’est du Canada samedi soir et dimanche.

Autrefois ouragan, Lee est devenu samedi un cyclone post-tropical car il ne possède plus les caractéristiques pour être considéré comme tropical.

Lee produisait des vents de 65 mph samedi soir et devrait continuer de s’affaiblir, selon le National Hurricane Center.

Lee apportait de fortes pluies, des vents violents et des inondations côtières dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre et du Canada, entraînant la chute d’arbres et des pannes de courant.

La tempête, qui se trouvait à environ 40 milles à l’est-sud-est d’Eastport, dans le Maine, devrait apporter 1 à 2 pouces supplémentaires sur certaines parties de l’ouest du Maine et du Nouveau-Brunswick, a indiqué le Hurricane Center.

Une « onde de tempête dangereuse » devrait également provoquer des inondations côtières au Canada atlantique et sera accompagnée de « vagues importantes et destructrices » près de la côte.

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour toute la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le nord du Nouveau-Brunswick.