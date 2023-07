6,2 millions de raisons de vous inscrire à une adhésion Otter Co-op aujourd’hui !

Le chèque a été envoyé par la poste – une des raisons pour lesquelles les membres de la Otter Co-op célèbrent cet été!

Les chèques de ristourne annuels seront postés sous peu, avec un remboursement de ristourne de plus de 6,2 millions de dollars cette année.

« Nous sommes ravis d’annoncer le remboursement des ristournes pour 2023 », déclare Jack Nicholson, PDG d’Otter Co-op et d’Angry Otter Liquor. « Chez Otter Co-op, nos membres sont au cœur de tout ce que nous faisons. C’est leur soutien continu et leur confiance dans notre coopérative qui nous permettent de prospérer et d’avoir un impact positif dans notre communauté.

« Nous sommes ravis de redonner à nos précieux membres grâce à ce remboursement, qui leur fournira à la fois des fonds supplémentaires à dépenser à leur guise et aidera à stimuler l’économie locale où nous vivons, travaillons et jouons », a déclaré Nicholson.

Les adhésions à Otter Co-op sont un achat unique de 10 $ et offrent aux membres une variété d’avantages. Les membres reçoivent de l’argent et des capitaux propres sur chaque achat effectué dans les magasins Otter Co-op et Angry Otter Liquor. Les membres peuvent voter au conseil d’administration d’Otter Co-op et recevoir des offres et des promotions exclusives.

Les remboursements de mécénat de cette année équivalaient à :

6 cents de remise sur chaque litre lorsque les membres font le plein à leur poste d’essence Otter Co-op local

Remboursement de 3 % sur les achats de nourriture, d’alcool, de propane et d’accueil

2,5 % de remise sur le carburant, l’huile et la graisse teints

Remboursement de 2 % sur les achats de provenderies

1 % de remise sur les achats de marchandises générales et de pharmacie

Et ce ne sont pas seulement les membres qui bénéficient d’une autre année réussie à Otter Co-op. En 2022, Otter Co-op a soutenu ses communautés locales avec plus de 419 000 $ en dons et parrainages à 125 organisations et organisations à but non lucratif de la Colombie-Britannique. Ils ont également annoncé récemment l’attribution d’une subvention communautaire de 50 000 $ à Julia’s Junction, un terrain de jeu inclusif à West Kelowna pour les enfants ayant un handicap physique ou mental.

Vous voyagez dans l’Okanagan cet été?

Otter Co-op a récemment ouvert de nouveaux postes d’essence dans toute la région de l’Okanagan, ce qui permet aux membres de la coopérative de profiter plus facilement de leurs avantages d’adhésion dans plus de communautés à travers la Colombie-Britannique.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir ouvert ces nouveaux emplacements et d’avoir la possibilité d’élargir le nombre de services que nous pouvons offrir à nos invités et à nos membres partout en Colombie-Britannique », déclare Nicholson. « Ces nouveaux emplacements offrent une grande sélection de produits, des toilettes claires et propres et bien sûr plus d’opportunités de gagner de l’argent et des capitaux propres sur chaque achat. »

Trouvez plus d’informations sur leurs nouveaux emplacements en ligne ici.

Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui pour devenir membre de Otter Co-op et commencez à gagner de l’argent et des capitaux propres sur l’essence, le carburant, l’épicerie, l’alcool, les fournitures agricoles et plus encore. Trouvez plus d’informations sur Otter Co-op en ligne et suivez-les sur Facebook et Instagram pour les dernières mises à jour, les nouveaux emplacements, les promotions et les événements.

