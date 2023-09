6,2 millions de dollars pour une maison de six chambres

18138, avenue Bancroft – Google Street View

Une maison de 5 037 pieds carrés construite en 2006 a changé de mains. La propriété spacieuse située dans le pâté de maisons 18100 de l’avenue Bancroft à Monte Sereno a été vendue le 31 août 2023. Le prix d’achat de 6 150 000 $ équivaut à 1 221 $ le pied carré. Cette maison de plain-pied offre un agencement spacieux avec six chambres et cinq salles de bains. A l’intérieur, il y a une cheminée. La propriété est équipée d’un système de chauffage et d’un système de refroidissement. De plus, la maison est dotée d’un garage attenant pour deux voitures, permettant un stockage pratique du véhicule et un espace de stockage supplémentaire. La cour arrière de la propriété dispose également d’un spa et d’une piscine.

D’autres maisons ont récemment changé de mains à proximité :