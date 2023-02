62 % des Indiens utiliseraient ChatGPT pour écrire des lettres d’amour le jour de la Saint-Valentin

ChatGPT, un chatbot d’intelligence artificielle (IA), pourrait aider de nombreuses personnes à écrire leurs lettres d’amour le jour de la Saint-Valentin 2023. L’outil d’IA a récemment fait la une des journaux pour différentes raisons. Qu’il s’agisse de passer des examens médicaux, d’aider les étudiants à terminer leurs devoirs ou de proposer de nouvelles recettes, ChatGPT semble tout faire. Maintenant, une nouvelle enquête récente suggère que 30 % des hommes utiliseront l’outil d’IA pour rédiger une lettre d’amour pour le 14 février, la Saint-Valentin.

Le nombre était encore plus élevé dans le cas des hommes indiens puisque 62 % des répondants ont suggéré qu’ils prévoyaient d’écrire des lettres d’amour en utilisant ChatGPT.

Intitulée Modern Love research report, l’enquête a été menée auprès de 5 000 participants dans neuf pays – États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie, Inde, Japon, Brésil et Mexique. Les questions de l’enquête portaient sur la façon dont l’IA et Internet modifient l’amour et les relations.

Les résultats ont montré que 27% des participants se sentiraient plus confiants en raison de l’anonymat. 21 % ont cité le manque de temps et 21 % le manque d’inspiration pour écrire une lettre comme raison d’utiliser ChatGPT. Parmi les autres, 10 % des participants ont avoué que l’utilisation de ChatGPT sera plus rapide et plus facile.

Cependant, 49% ont estimé que découvrir que leur partenaire n’avait pas écrit ces mots doux les offenserait.

L’étude de McAfee a publié une lettre d’amour et a demandé aux adultes d’identifier si elle avait été écrite par un humain ou un bot. L’étude montre également qu’il est difficile de faire la différence entre les vrais et les faux messages. Une majorité de 78% des Indiens qui ont participé à l’enquête n’ont pas identifié que la lettre avait été écrite par AI.

“Avec la popularité croissante de l’intelligence artificielle, en particulier des outils tels que ChatGPT auxquels toute personne disposant d’un navigateur Web peut accéder, les chances de recevoir des informations générées par la machine sont en augmentation”, a déclaré Steve Grobman, responsable de la technologie chez McAfee Chiet. Il a ajouté un avertissement concernant les cybercriminels et a déclaré : « Bien que certains cas d’utilisation de l’IA puissent être suffisamment innocents, nous savons que les cybercriminels utilisent également l’IA pour intensifier les activités malveillantes. Il est important de toujours être à l’affût des signes révélateurs d’activités malveillantes, comme des demandes suspectes d’argent ou d’informations personnelles ».

