61 migrants secourus par un cargo au large de Malte débarquent en Crète

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un groupe de 61 migrants récupérés par un cargo d’un navire paralysé dans le centre de la Méditerranée a atteint en toute sécurité la Crète quelques heures après la mort d’un enfant gravement malade sur le cargo alors qu’il était transporté par avion vers l’île grecque, ont annoncé les autorités Mercredi.

Il n’était pas clair s’il s’agissait des mêmes personnes qui avaient été signalées bloquées pendant des jours sans provisions sur un bateau de pêche qui fuyait près de Malte, après avoir tenté de naviguer du Liban vers l’Italie.

Mardi, un hélicoptère de la marine grecque avait transporté par avion une fillette de 4 ans souffrant de problèmes de santé et sa mère du cargo BBC Pearl, qui avait secouru les migrants, mais l’enfant a été déclaré mort à son arrivée dans un hôpital en Crète.

Les garde-côtes ont déclaré que les 33 hommes, sept femmes et 21 enfants restants avaient débarqué mercredi matin du navire battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda dans le port de Kali Limenes, dans le sud de la Crète.

Deux ont été transportés à l’hôpital avec des problèmes de santé ne mettant pas leur vie en danger, tandis que les autres ont été temporairement hébergés dans une salle de sport de la ville de Moires.

Les migrants ont déclaré aux autorités qu’ils étaient syriens, libanais et palestiniens.

Il n’était pas immédiatement clair quand ils ont été récupérés par le cargo, d’où ils étaient partis et où ils se dirigeaient.

Les garde-côtes ont déclaré mardi dans un communiqué que la BBC Pearl les avait secourus dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte. Il a indiqué que la Grèce avait reçu une demande vers midi mardi des autorités maltaises, qui avaient été contactées par le capitaine du cargo, pour transporter par avion la mère et l’enfant en lieu sûr.

Le navire a ensuite changé de cap vers la Crète pour faciliter le pont aérien, a indiqué le communiqué des garde-côtes.

Mardi, des militants et des proches de migrants libanais et syriens sur un bateau de pêche prenant l’eau près de Malte ont déclaré avoir perdu le contact avec le navire dans la nuit.

La soixantaine de migrants libanais et syriens à bord avaient dit à leurs proches et à des groupes de volontaires par téléphone satellite plus tôt qu’ils étaient sans nourriture, sans eau et sans lait maternisé depuis des jours.

Le navire avait quitté la ville de Tripoli, dans le nord du Liban, il y a environ 10 jours pour l’Italie.

Il y a eu une augmentation du nombre de migrants cherchant à voyager sur des bateaux dangereux du Liban en difficulté vers l’Italie, et les autorités grecques ont effectué plusieurs sauvetages ces dernières semaines.

