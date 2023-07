61 000 Européens pourraient être morts lors des canicules de l’été dernier, selon les experts

Selon une nouvelle étude, pas moins de 61 000 personnes pourraient être mortes lors des vagues de chaleur étouffantes en Europe l’été dernier.

L’étude a révélé que les pays méditerranéens – Grèce, Italie, Portugal et Espagne – ont enregistré le taux de mortalité le plus élevé en fonction de la taille de la population.

La chaleur extrême peut tuer en provoquant un coup de chaleur ou en aggravant les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les personnes âgées étant les plus vulnérables.

L’étude menée par des chercheurs d’instituts de santé européens a estimé que plus de 61 600 personnes sont décédées de causes liées à la chaleur dans 35 pays européens de fin mai à début septembre 2022, au cours de l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe.

L’étude, publiée lundi dans la revue Nature Medicine, a révélé que les pays méditerranéens – Grèce, Italie, Portugal et Espagne – ont enregistré le taux de mortalité le plus élevé en fonction de la taille de la population.

« La Méditerranée est affectée par la désertification, les vagues de chaleur sont amplifiées en été simplement à cause de ces conditions plus sèches », a déclaré le co-auteur de l’étude Joan Ballester, professeur à l’Institut de santé mondiale de Barcelone.

Au cours d’un été qui a vu les pays européens frappés par d’intenses incendies de forêt et sécheresse, le Portugal a enregistré une température maximale de 47°C en juillet – juste en deçà de la température la plus chaude du pays jamais enregistrée, de 47,3°C en 2003.

En chiffres absolus, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont enregistré le plus de décès dus à la chaleur, avec 18 010 ; 11 324; et 8 173 décès respectivement.

Alors que le changement climatique d’origine humaine fait monter les températures, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et graves. La chaleur extrême peut tuer en provoquant un coup de chaleur ou en aggravant les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les personnes âgées étant les plus vulnérables.

Les chercheurs ont utilisé des modèles épidémiologiques pour analyser combien de décès pourraient être directement liés à la chaleur, sur tous les décès excédentaires enregistrés par les pays européens l’été dernier – un taux de surmortalité inhabituellement élevé.

Des pays comme la France ont mis en place des plans nationaux pour faire face aux températures intenses à la suite des vagues de chaleur meurtrières en Europe en 2003 – avec des systèmes d’alerte précoce et davantage d’espaces verts rafraîchissants dans les villes parmi les mesures.

Mais les chercheurs ont déclaré que le nombre élevé de morts de l’année dernière suggère que ces stratégies ne sont pas à la hauteur et devraient être renforcées de toute urgence.

« C’est une indication pour ces pays qu’ils doivent revoir leurs plans et voir ce qui ne fonctionne pas », a déclaré Chloe Brimicombe, climatologue à l’Université autrichienne de Graz.

Le ministère allemand de la Santé a lancé le mois dernier une campagne pour guider les autorités locales dans l’élaboration de plans d’action contre la chaleur, par exemple par une protection accrue des sans-abri ou des mesures telles que la fourniture de plus d’eau potable dans les espaces publics.

« Le nombre de décès augmente chaque année… Il est relativement facile de les sauver si nous avons un plan », a déclaré le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach.