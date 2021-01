Selon l’UNICEF, environ 60 000 bébés devraient naître en Inde le 1er janvier, tandis que l’estimation mondiale est de 3,7 crores pour aujourd’hui. Pour les estimations, l’UNICEF a utilisé des données d’état civil et des enquêtes auprès des ménages représentatives au niveau national pour évaluer les fractions mensuelles et quotidiennes de naissances dans les pays.

L’UNICEF a utilisé les nombres annuels de naissances vivantes et l’espérance de vie par période de la dernière révision des Perspectives de la population mondiale de l’ONU (2019) pour estimer les bébés nés le 1er janvier 2021 et l’espérance de vie de leur cohorte.

On estime que plus de la moitié de ces naissances dans le monde ont lieu dans 10 pays, l’Inde (59 995) en tête.

Juste après l’Inde, sera la Chine qui devrait avoir 35 615 nouveaux bébés. Nigéria (21 439) et Pakistan (14 161) et d’autres pays comme l’Indonésie (12 336), l’Éthiopie (12 006), les États-Unis (10 312), l’Égypte (9 455), le Bangladesh (9 236) et la République démocratique du Congo (8 640) devraient également avoir un nombre élevé de naissances.

Dans un communiqué de presse de l’UNICEF, le représentant de l’UNICEF en Inde, le Dr Yasmin Ali Haque a reconnu les défis auxquels l’Inde a été confrontée pendant la COVID-19[feminine pandémie, et a déclaré: «Il est essentiel d’anticiper et de faire face à l’impact potentiel de la pandémie si nous voulons empêcher un retour en arrière des progrès réalisés pour sauver la vie des enfants. Ce faisant, nous devons également penser à long terme, pour reconstruire un monde meilleur lorsque la crise se résorbera enfin. La pandémie nous a montré la nécessité de mettre en place des systèmes et des politiques pour protéger les personnes à tout moment, et pas seulement en cas de crise. Dans le cadre de sa campagne Reimagine, l’UNICEF appelle les gouvernements, les entités du secteur privé, les donateurs et tous les partenaires à s’unir et à jeter les bases d’une reconstruction meilleure, afin de garantir que le droit de chaque enfant à survivre et à s’épanouir est protégé et promu à tout moment.

Un millier de bébés supplémentaires survivent chaque jour grâce aux efforts de l’Inde dans le cadre du Plan d’action pour les nouveau-nés en Inde 2014-2020. Un million de nouveau-nés ayant des besoins spéciaux survivent chaque année grâce aux 320 unités spéciales supplémentaires de soins aux nouveau-nés au niveau du district établies pendant cette période. Le Gouvernement indien a renouvelé son engagement à mettre fin à la mortalité néonatale évitable et à renforcer les services et les systèmes de développement de la petite enfance.

Au total, environ 140 millions d’enfants naîtront en 2021. L’espérance de vie moyenne de ces enfants devrait être de 84 ans.

«Les enfants nés aujourd’hui entrent dans un monde bien différent de celui d’il y a à peine un an, et une nouvelle année offre une nouvelle occasion de le réinventer», a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore. «Les enfants nés aujourd’hui hériteront du monde que nous commençons à construire pour eux – aujourd’hui. Faisons de 2021 l’année où nous commençons à construire un monde plus juste, plus sûr et plus sain pour les enfants.

«Aujourd’hui, alors que le monde est confronté à une pandémie mondiale, à un ralentissement économique, à une pauvreté croissante et à une aggravation des inégalités, le travail de l’UNICEF est plus important que jamais», a déclaré Fore. «Au cours des 75 dernières années, à travers les conflits, les déplacements, les catastrophes naturelles et les crises, l’UNICEF est là pour les enfants du monde. À l’aube de la nouvelle année, nous renouvelons notre engagement à protéger les enfants, à défendre leurs droits et à faire en sorte que leurs voix soient entendues, peu importe où ils vivent.