600 millions de dollars désignés pour un système d’eau en difficulté dans le Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – Le gouvernement fédéral consacrera 600 millions de dollars à la réparation du système d’eau en difficulté dans la capitale du Mississippi – un projet qui, selon le maire, pourrait coûter des milliards de dollars.

Le financement de l’eau de Jackson est inclus dans un projet de loi de dépenses fédérales de 1,7 billion de dollars qui a été adopté par le Sénat jeudi et la Chambre vendredi. Le président Joe Biden devrait le signer.

“Alors que les familles commencent à se rassembler pour la période des fêtes, l’action d’aujourd’hui fournissant un financement d’urgence pour répondre au besoin fondamental d’eau potable pour chaque ménage à Jackson devrait être célébrée comme une promesse de services d’infrastructure équitables pour toutes les familles du monde entier”, a déclaré Derrick Johnson, président de la NAACP. , qui vit à Jackson, a déclaré vendredi dans un communiqué.

Jackson est une ville majoritairement noire de près de 150 000 habitants, dont environ 25 % des habitants vivent dans la pauvreté.

La ville connaît des problèmes d’eau depuis des années et son système s’est presque effondré fin août après que de fortes pluies ont inondé la rivière des Perles et exacerbé les problèmes de la principale usine de traitement de l’eau. La plupart des habitants de Jackson ont perdu l’eau courante pendant plusieurs jours et les gens ont dû faire la queue pour avoir de l’eau pour boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse d’eau.

Depuis fin juillet, il était conseillé aux habitants de la ville de faire bouillir l’eau avant de la consommer car les responsables de la santé avaient trouvé de l’eau trouble pouvant provoquer des maladies. Cet avis est resté en place jusqu’à la mi-septembre.

Dans une plainte fédérale du 27 septembre, la NAACP a déclaré que les responsables du Mississippi « ont presque assuré » une calamité de l’eau potable en privant Jackson des fonds dont il avait cruellement besoin pour moderniser ses infrastructures.

L’EPA a annoncé le 20 octobre qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient fait preuve de discrimination à l’encontre de la capitale à majorité noire de l’État en refusant de financer des améliorations du système d’eau. L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, s’est rendu à plusieurs reprises à Jackson pour des réunions sur l’eau.

Début novembre, les responsables de l’État ont annoncé que Jackson recevrait 35,6 millions de dollars pour l’amélioration du système d’eau – de l’argent provenant du gouvernement fédéral par le biais de l’American Rescue Plan Act. La ville a été tenue de faire une contrepartie dollar pour dollar de sa part du financement du plan de sauvetage, portant ce total à plus de 71 millions de dollars.

Fin novembre, le département américain de la Justice a fait une rare intervention en déposant une proposition de nomination d’un gestionnaire tiers pour le système Jackson. Cela devait être une étape intermédiaire pendant que le gouvernement fédéral, la ville et le département de la santé de l’État du Mississippi tentent de négocier un décret de consentement appliqué par le tribunal, a déclaré le département. L’objectif est d’assurer la durabilité à long terme du système et la conformité de la ville à la Loi sur la salubrité de l’eau potable et à d’autres lois.

Un juge fédéral a approuvé l’intervention et Ted Henifin, un gestionnaire expérimenté du système d’eau de Virginie, a été nommé directeur. Il a le soutien du maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba.

Henefin supervise des travaux qui comprennent un projet d’hivérisation pour rendre le système d’eau moins vulnérable et un plan pour augmenter la dotation en personnel des deux usines de traitement de Jackson, qui ont manqué de travailleurs qualifiés.

Dans une déclaration vendredi, l’administrateur de l’EPA a déclaré qu’il était reconnaissant au Congrès d’avoir engagé de l’argent pour Jackson.

“Les habitants de Jackson – comme tous les habitants de ce pays – méritent d’avoir accès à une eau propre, sûre et fiable”, a déclaré Regan.

Johnson a déclaré que le financement fédéral n’aurait pas été approuvé sans le plaidoyer des habitants de Jackson et le leadership de l’administration Biden et du président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Bennie Thompson, un démocrate dont le district comprend la majeure partie de Jackson.

“Bien que ce financement soit un pas important dans la bonne direction, il ne représente qu’un acompte”, a déclaré Johnson. “La NAACP et nos partenaires continueront de se battre pour protéger les communautés noires et brunes du racisme environnemental à Jackson et dans tout le pays.”

Emily Wagster Pettus, Associated Press