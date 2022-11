600 000 œufs donnés par les agriculteurs aux banques alimentaires de la Colombie-Britannique d’ici la fin de 2022 – Kelowna Capital News

Les producteurs d’œufs se mobilisent pour aider à faire face à la crise des banques alimentaires provinciales en faisant don de 600 000 œufs d’ici la fin de 2022.

« Il y a eu une augmentation de 25 % du nombre de visites dans les banques alimentaires depuis 2021 », a déclaré le président de BC Egg, Gunta Vitins, dans un communiqué de presse publié jeudi 3 novembre. “Nos producteurs d’œufs voulaient s’assurer que le plus grand nombre de personnes possible aient accès aux protéines de haute qualité des œufs. Nous avons donc décidé de faire un don important et continu à Food Banks BC.”

BC Egg est l’organisme à but non lucratif qui représente 149 producteurs d’œufs enregistrés à travers la province.

Les œufs sont les denrées périssables les plus demandées dans les banques alimentaires, selon BC Egg.

Les producteurs d’œufs de Chilliwack, Tony et Larissa Garcia, ont six enfants et savent à quel point il est difficile d’acheter des aliments nutritifs.

“Nous ne voulons pas que les parents soient dans une position où ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants”, a déclaré Larissa. « Je suis ravie de savoir que certains des œufs de notre ferme vont aider les gens de ma communauté. »

Les œufs sont très sains et fournissent les neuf acides aminés essentiels et six grammes de protéines par gros œuf.

« Il y a des fermes d’œufs dans la vallée du Fraser, dans l’Okanagan, sur l’île et dans le Nord », selon BC Egg. « BC Egg est heureux que les œufs locaux soient acheminés vers les banques alimentaires de toute la province.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? E-mail:

editor@theprogress.com

@PeeJayAitch

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chilliwackFoodBanque alimentaireArmée du Salut