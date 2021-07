60 morts, 80 disparus, un espoir de survivants proche de zéro

Les membres des équipes de recherche et de sauvetage se rassemblent pour un moment de silence et de prière au mémorial des victimes dans l’immeuble à condos Champlain Towers South de 12 étages effondré le 7 juillet 2021 à Surfside, en Floride. Les efforts de recherche et de sauvetage seraient en train de passer à une opération de récupération et les responsables affirment que le nombre de morts est passé à 46, avec 94 toujours portés disparus. (Photo de Jose A Iglesias – Piscine/Getty Images)

Au moins 60 sont décédés et 80 sont portés disparus après que la recherche sur le site d’un immeuble en copropriété effondré en Floride est passé du sauvetage à la récupération du jour au lendemain, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse jeudi matin.

« Le travail se poursuit avec toute la rapidité et l’urgence, toutes les forces opérationnelles sont déployées à travers le pays et le monde », a déclaré Levine Cava. « Nous travaillons sans relâche pour récupérer les victimes et pour clore les familles aussi vite que possible. »

Deux semaines après l’effondrement, les autorités ont annoncé le passage d’un effort de recherche à une opération de récupération mercredi soir alors que l’espoir diminuait de trouver plus de survivants dans les décombres des Champlain Towers South à Surfside, en Floride.

La transition du sauvetage au rétablissement a eu lieu mercredi soir et a été marquée par un moment de silence devant le chantier avec les premiers intervenants et les chefs religieux, a déclaré Levine Cava.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré mercredi que la décision de passer à une opération de récupération est intervenue après un consensus selon lequel « la possibilité que quelqu’un soit encore en vie est proche de zéro ».

Levine Cava a ajouté que les équipes de recherche commencent à collecter des objets personnels sur le site, tels que des documents, des cartes de crédit, des appareils technologiques ou des objets religieux. Un processus est en cours d’élaboration pour retourner les articles aux familles et aux survivants qui déposent des rapports pour les biens manquants.

« Nous travaillons dur dans les semaines et les mois à venir pour réunir les membres de la famille avec tous les articles possibles », a déclaré Levine Cava.

Burkett a fourni des mises à jour sur l’évaluation de Champlain Towers North, la propriété sœur de l’immeuble en copropriété effondré. En plus d’utiliser des radars à pénétration de sol à la tour nord, les ingénieurs et les autorités ont prélevé des échantillons de béton pour déterminer la résistance et la teneur potentielle en sel de la structure.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les autorités continuaient de surveiller les conditions météorologiques après qu’Elsa a été rétrogradée d’ouragan à tempête tropicale mercredi. DeSantis a déclaré qu’un décès avait été signalé après qu’un arbre soit tombé sur un individu, et a noté des inquiétudes concernant l’eau et les vents modestes de la tempête.

DeSantis a ajouté que lui et Levine Cava s’efforçaient de suspendre tout type d’application de l’impôt foncier. Ils demanderont à la législature de remettre tout impôt foncier à payer par les tours Champlain Sud.