Marr a déclaré que la démonstration était un excellent outil pédagogique pour ses étudiants et pour le public à l’avenir.

« Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle saison de COVID-19 et de grippe, une bonne ventilation et une bonne filtration restent un aspect clé de la réduction du risque d’infection », a déclaré Marr. « Cela peut être fait en ouvrant une fenêtre, en allumant des ventilateurs d’extraction ou en ouvrant une fenêtre. faire fonctionner une unité de filtration d’air portable, ou une combinaison de celles-ci.

L’avenir de la recherche sur la grippe

Les recherches de Marr sur la transmission des maladies par voie aérienne ne s’arrêtent pas à l’interview de “60 Minutes”. Elle s’attaque à un projet qui renvoie à quelque chose qui a initialement suscité son intérêt pour ce domaine de recherche : la santé des jeunes enfants en garderie et plus particulièrement de son propre fils. ATTÉNUER LA GRIPPE fait partie d’une subvention de 8,8 millions de dollars de Laboratoire de grippe avec des recherches collaboratives de l’Université du Michigan, de l’Université de Pittsburgh, de l’Université Emory et de l’Université de Georgetown.

“Nos objectifs sont de comprendre comment les facteurs comportementaux et environnementaux affectent la transmission de la grippe et d’identifier des interventions efficaces qui peuvent être utilisées dans les garderies pour atténuer la transmission”, a déclaré Marr. “En cours de route, nous espérons déterminer l’ampleur de la transmission en respirant le virus depuis l’air plutôt qu’en étant pulvérisé par de grosses gouttelettes transportant le virus ou en touchant des surfaces contaminées.”

Regarder le Promotion “60 Minutes”.