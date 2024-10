La réponse du candidat démocrate n’était pas la même dans l’avant-première que dans le programme actuel

L’émission « 60 minutes » sur CBS a diffusé deux réponses différentes à la même question de la vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris.

Au cours de la séquence, l’intervieweur Bill Whitaker a demandé à Harris si elle pensait que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’écoutait pas les États-Unis dans un contexte d’escalade au Moyen-Orient.

La réponse du vice-président à cette question n’était pas la même dans l’avant-première diffusée dimanche et dans l’émission elle-même diffusée lundi.

Dans l’avant-première, qui a été diffusée dans le cadre du programme « Face the Nation », Harris a déclaré :

« Eh bien Bill, le travail que nous avons accompli a abouti à un certain nombre de mouvements dans cette région par Israël qui ont été fortement motivés ou résultant de beaucoup de choses, y compris notre plaidoyer pour ce qui doit se produire dans la région. »

Cependant, lorsque l’épisode « 60 minutes » a été diffusé le lendemain, la réponse du candidat démocrate à la présidentielle a été remplacée par une réponse complètement différente, plus courte et plus claire.















« Nous n’allons pas cesser de faire ce qui est nécessaire pour que les États-Unis soient clairs sur notre position quant à la nécessité de mettre fin à cette guerre », a-t-il ajouté. Harris a déclaré pendant le programme.

Mardi, la campagne de l’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a exhorté CBS et les producteurs de « 60 minutes » à publier l’intégralité de l’interview de Harris.



« Dimanche, 60 Minutes a teasé l’interview très attendue de Kamala avec l’une de ses pires salades de mots à ce jour, qui a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Au cours de l’interview complète de lundi soir, le mot salade a été modifié de manière trompeuse pour atténuer la réponse idiote de Kamala. La porte-parole nationale de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré.

« Pourquoi 60 Minutes a-t-il choisi de ne pas diffuser l’intégralité de la salade de mots de Kamala, et qu’est-ce qu’ils ont choisi de ne pas diffuser d’autre ? Le peuple américain mérite la transcription complète et non éditée de l’interview de Kamala… Qu’est-ce qu’eux et Kamala ont se cacher ? Leavitt a insisté.

La campagne Harris a insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec les modifications apportées à son entretien. « Nous ne contrôlons pas les décisions de production de CBS et transmettons les questions à CBS », » a déclaré un assistant de campagne à plusieurs médias, dont Fox News et Variety.

Trump a utilisé sa plateforme Truth Social jeudi, accusant « 60 minutes » de remplacer la réponse de Harris par une autre afin de « la rendre meilleure », et qualifiant CBS lui-même de « une arnaque géante aux fausses nouvelles. »

EN SAVOIR PLUS:

Les remarques de Harris sur Poutine sont « scandaleuses » – Moscou

« CBS devrait perdre sa licence, et elle devrait être adjugée au plus offrant, comme toutes les autres licences de diffusion, car elles sont tout aussi corrompues que CBS – et peut-être même PIRE ! » il a écrit.