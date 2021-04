La journaliste de ’60 Minutes ‘Sharyn Alfonsi fait face à une nouvelle série de critiques après avoir défendu son rapport largement critiqué alléguant que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, était impliqué dans un programme de «paiement pour jouer» autour de la distribution du vaccin Covid-19.

Le rapport d’Alfonsi est devenu très controversé la semaine dernière après que de nombreux critiques, y compris des démocrates, aient noté qu’un échange entre le journaliste et DeSantis lors d’une conférence de presse avait été modifié pour exclure des informations apparemment pertinentes.

« Les téléspectateurs se sont concentrés sur un échange avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis lors d’une conférence de presse, » Alfonsi a reconnu qu’elle terminait l’émission dimanche soir. Elle a ensuite détaillé certaines réactions au rapport, y compris une réaction positive qui, selon elle, provenait d’un « Journaliste à la retraite » qui « A applaudi l’histoire. »





Aussi sur rt.com

CNN critiqué pour avoir critiqué les hôtes de Fox News pour le manque de « selfies de vaccins »: « Cela sauverait des vies »







«Ron DeSantis continuera à nier, réfuter… appeler votre reportage une chasse aux sorcières… je ne peux qu’espérer… que vous continuerez à enquêter et à exposer la vérité,» le commentaire de Nick Boryack lu.

Alfonsi s’est ensuite tourné vers des commentaires plus négatifs « condamné » le signalement et a accusé le réseau d’agir comme «Lobbyistes» plutôt que des journalistes.

Dans l’échange indiqué dans le rapport original, Alfonsi interroge DeSantis sur une possible « Payer pour jouer » programme impliquant la chaîne d’épiceries Publix, notant qu’ils ont reçu un contrat de distribution de vaccin Covid-19 après un don à sa campagne. L’explication réelle de DeSantis sur la naissance du contrat a été éditée hors de l’échange, affirmant que cela n’avait pas été suggéré par lui et qu’il avait été créé par nécessité, car d’autres magasins comme Walgreens et CVS se concentraient sur la distribution aux établissements de soins de longue durée.

Deux démocrates de Floride ont qualifié l’article de trompeur et ont fourni plus de détails qui contredisaient le récit présenté par CBS.





Aussi sur rt.com

« Intentionnellement faux »: « 60 Minutes » est accusé d’avoir édité de manière trompeuse le clip DeSantis pour promouvoir le récit payant de Covid-19







Alfonsi n’a pas commenté directement l’exactitude de ses reportages dimanche soir, amenant les critiques à critiquer à nouveau le journaliste et le réseau, les accusant d’injecter un parti pris politique dans leur histoire pour peindre un gouverneur républicain sous un jour négatif.

«Les journalistes ne peuvent tout simplement pas admettre qu’ils font une erreur. Jamais. Ils nieront et nieront jusqu’à ce qu’ils soient obligés de faire autrement », le radiologue Pradheep J. Shanker, qui écrit également sur la politique de santé publique, tweeté en réponse à Alfonsi.

«Un passant au hasard, mes frères et sœurs et mon père (propriétaire AKA) ont dit que c’était une excellente histoire et j’espère que je pourrai conserver un emploi rémunéré.» – Succès d’idiocratie débloqué (@DuncanDowntown) 12 avril 2021

Ce n’était pas de mauvaise qualité. Shoddy implique une indifférence ou une ineptie paresseuse et désinvolte. C’était une désinformation délibérée. – Jordan Pettet (@PettetJordan) 12 avril 2021

Sharon Alfonsi est une honte absolue pour le journalisme. Elle ne s’excusera même pas pour sa fausse nouvelle à succès sur @GovRonDeSantis qui a été exposé. Elle devrait être licenciée ou démissionner. Regardez ci-dessous et partagez⬇️ pic.twitter.com/accHKOsS4H – Tim Swain (@SwainForSenate) 12 avril 2021

« Eh bien, c’était bizarre, » Robby Soave, rédacteur en chef du magazine Libertarian Reason, a écrit sur la défense d’Alfonsi. Soave a été l’un des nombreux à faire exploser le segment de nouvelles original DeSantis, suggérant même à CNN que « Quelqu’un aurait probablement dû se faire virer » pour ça.

« La confiance dans la presse vient de chuter parmi les républicains, mais aussi les indépendants, et c’est ce genre de chose qui s’en nourrit », Dit Soave.

« 60 Minutes » a défendu leur reportage dans un communiqué au milieu de la controverse, le disant «Parle de lui-même», et affirmant que DeSantis a nié une interview avec le réseau.

«Depuis plus de 50 ans, les faits rapportés par 60 MINUTES ont souvent suscité des débats et suscité de vives réactions», a déclaré un porte-parole. «Notre histoire de dimanche soir parle d’elle-même.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!