« 60 Minutes » ajoute à la facture des immigrants illégaux volant vers Martha’s Vineyard – Twitchy

Cela nous a mis un peu dans une courbe. Lorsque nous avons commencé à lire le tweet de « 60 Minutes », nous avons pensé que cela aurait quelque chose à voir avec le coût du transport par Air DeSantis de quelque 200 Américains vers leur pays depuis Israël. En fait, « 60 Minutes » enquête toujours sur le coût pour Ron DeSantis du transport aérien d’une cinquantaine de migrants vers Matha’s Vineyard cette année. Comme vous l’aurez vu aux informations, les sympathiques habitants de la ville sanctuaire de Martha’s Vineyard ont accueilli les migrants, pour la plupart des Vénézuéliens, et leur ont fait preuve d’une véritable hospitalité libérale américaine, attendant toute une journée qu’un bus vienne les chercher et les transporte vers un lieu de destination. base militaire.

Ces vols coûtent environ 12 000 dollars par migrant, et les migrants avaient l’autorisation d’être aux États-Unis car ils ont des audiences d’asile en cours – ce qui vaut pour presque tous les migrants qui sont passés par un point d’entrée légal. Et ces audiences d’asile auront lieu dans des années.

Les vols de migrants vers Martha’s Vineyard ont coûté à la Floride plus de 600 000 dollars, soit environ 12 000 dollars par migrant, selon les archives publiques. Les migrants avaient tous l’autorisation de se rendre aux États-Unis, en attendant les audiences d’asile. https://t.co/Tmq05xz7XE pic.twitter.com/duYfNruqTF – 60 minutes (@60minutes) 16 octobre 2023

OK et? -Scott Coleman (@bandphan) 16 octobre 2023

Je suis ravi de vous voir vous concentrer sur l’efficacité des dépenses gouvernementales. C’est drôle comme c’est seulement dans cette seule histoire – Rasoir (@hale_razor) 16 octobre 2023

Beaucoup moins cher que le coût de leur maintien en Floride – TakemetoTexas (@takemeto_texas) 16 octobre 2023

Quel que soit le coût des vols et des bus pour donner aux villes sanctuaires bleus un avant-goût de la politique d’immigration de l’administration, cela en valait la peine.

Une utilisation brillante de l’argent des contribuables ainsi que des bus remplis de clandestins envoyés vers des villes sanctuaires par DeSantis et Abbott – désormais, la frontière est le problème de tout le monde. – FugitiveMama (@fugitivemama) 16 octobre 2023

Alors pourquoi Martha’s Vineyard les a-t-il mis dans des camps et a-t-il fait appel à l’armée pour les expulser ? – Banlieue (@Chad_Kosciusko) 16 octobre 2023

Cela attire l’attention. Personne n’entend parler des millions de personnes entrant au Texas, mais un avion chargé à destination de Martha’s Vineyard a fait passer la nouvelle. – DianeY🫶🏼🌸 (@Diane_Y) 16 octobre 2023

Bien. Refais-le. – MamaBear AZ (@walkitback23) 16 octobre 2023

C’est ici que nous insérons le GIF « Les Affranchis ».

Pensez à ce qu’ils auraient pu en faire s’il avait simplement donné à chacun de ces migrants les 12 000 dollars pour payer leur logement et leur nourriture afin qu’ils puissent parier sur un départ en Amérique. -AuroraDawn (@AuroraDawn) 16 octobre 2023

Dites-le au maire de New York, Eric Adams, qui affirme que la fraction de migrants qu’il a accueilli « détruit » la ville telle que nous la connaissons. Combien dépensent-ils par nuit pour héberger les migrants dans des hôtels ? Et dans les résidences seniors ? Et dans tous les autres coins et recoins qu’Adams peut trouver.

Qui a dit que nous ne donnions pas d’argent aux immigrants illégaux ? « Tiens, prends ces 12 000 $, loue une maison et fais tes courses. »

C’est la bidénomique !

