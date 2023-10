« 60 Minutes » a demandé à Biden pourquoi il se présentait à nouveau (C’était la réponse ? Aïe !) – Twitchy

L’émission « 60 Minutes » de CBS a présenté une interview du président Biden dimanche soir, juste pour faire une pause dans le plaisir de regarder le football, et les problèmes du Moyen-Orient étaient évidemment au premier plan :

Mais à un moment donné, l’attention s’est tournée vers l’élection présidentielle de novembre prochain et, sans surprise, aucune mention de « bidenomics » ou de politique intérieure n’a été faite. Scott Pelley a demandé à Biden s’il était sûr de vouloir se représenter.

La réponse de Biden ressemblait à une sorte de salade de mots maladroite à la Kamala/Obama :

C’est presque comme si Biden n’était pas prêt à aborder cette question :

Joe Biden avec ce qui semble être la plus longue pause de l’histoire des interviews télévisées : pic.twitter.com/l3f17ELo9U

La réponse que nous avons entendue de Biden quant aux raisons pour lesquelles il devrait être réélu était « pour que je puisse tout aggraver encore ».

JUST IN: Biden dit qu’il veut se présenter à nouveau pour parvenir à la paix mondiale, unir le Moyen-Orient, unir l’Europe et remettre Poutine à sa place pour cesser de causer des troubles. MONTRE pic.twitter.com/zazNNaFviQ

–Simon Ateba (@simonateba) 16 octobre 2023