60 millions de personnes sur le chemin des violentes tempêtes américaines dimanche

Plus de 60 millions de personnes du Colorado aux Carolines sont menacées par de violentes tempêtes dimanche, notamment de fortes pluies, de la grêle et des tornades, les vallées inférieures du Mississippi et du Tennessee étant les plus menacées.

Plusieurs séries d’orages violents pourraient frapper la région cet après-midi et ce soir, selon le bureau du National Weather Service à Huntsville, en Alabama.

« Les vents destructeurs, la grosse grêle et les fortes pluies sont tous des dangers potentiels avec cette activité », ainsi que le risque d’une tornade, selon le service météorologique.

Il existe un risque de tempêtes violentes de niveau 3 sur 5 pour certaines parties de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama, de la Géorgie, du Tennessee et du Kentucky, y compris Nashville, Birmingham et Lexington. Des villes comme Dallas, Fort Worth, Atlanta et Denver font face à une légère menace de tempête. D’autres villes sous une menace marginale comprennent Oklahoma City, Columbus, Ohio et Shreveport, Louisiane.

Certaines parties de la Géorgie, de l’Alabama, du Tennessee et des Carolines peuvent s’attendre à des précipitations excessives en raison de la tempête, peut-être de 1 à 3 pouces dimanche.

Plus de 100 rapports de tempête sont arrivés samedi dans la basse vallée du Mississippi et dans l’Arkansas, la Louisiane et le Texas, dont la plupart étaient des rapports de vent dommageables.

La tempête a traversé le Mississippi, abattant plusieurs arbres et provoquant plus de 23 000 pannes de courant dans tout l’État ce week-end, selon l’affilié de CNN, WAPT.

À Fort Worth, au Texas, les événements en plein air comme les matchs de baseball ont été retardés, selon l’affilié de CNN WFAA.