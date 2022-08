60 millions de dollars entre 60 districts scolaires : la Colombie-Britannique annonce un fonds unique pour la rentrée scolaire

Les districts scolaires de la Colombie-Britannique devraient recevoir une injection de fonds de dernière minute avant le début de l’année scolaire.

La province a annoncé un fonds unique de 60 millions de dollars lundi (29 août), le qualifiant de réponse à la hausse du coût de la vie.

Le fonds sera réparti entre les 60 districts scolaires de la Colombie-Britannique selon les besoins, chacun recevant au moins 250 000 $. Une ventilation du financement montre que Vancouver recevra le montant le plus élevé avec 4,7 millions de dollars, suivi de Coquitlam avec 3 millions de dollars et de Central Okanagan et Burnaby avec environ 2,4 millions de dollars chacun. Quinze districts recevront le montant minimum.

Ce qu’ils feront avec ce montant leur appartiendra, mais la ministre de l’Éducation, Jennifer Whiteside, a suggéré que l’argent devrait être utilisé pour renforcer les initiatives existantes, telles que les programmes de repas.

L’argent pourrait également être utilisé pour financer des fournitures scolaires ou couvrir les dépenses des étudiants dans le besoin pour des activités telles que des sorties éducatives, a déclaré Whiteside.

De plus, 3,8 millions de dollars seront fournis par l’intermédiaire de la Fédération des associations d’écoles indépendantes pour aider les familles aux prises avec le coût de la vie et celles qui éduquent leurs enfants par l’intermédiaire des autorités scolaires indépendantes.

Le gouvernement affirme que l’annonce est la première de plusieurs mesures qu’il prend pour lutter contre les niveaux d’inflation record. Le ministre des Finances devrait prendre de nouveaux engagements la semaine prochaine.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueFinancement de l’éducationÉcolesÉtudiants