Les procureurs allemands ont confisqué plus de 50 millions d’euros (60 millions de dollars) de bitcoins à un fraudeur. Il n’y a qu’un seul problème: ils ne peuvent pas débloquer l’argent parce qu’il ne leur donnera pas le mot de passe. L’homme a été condamné à la prison et a depuis purgé sa peine, maintenant son silence pendant que la police a fait des efforts répétés et infructueux pour déchiffrer le code afin d’accéder à plus de 1700 bitcoins, a déclaré un procureur de la ville bavaroise de Kempten.

« Nous lui avons demandé mais il n’a pas répondu », a déclaré vendredi le procureur Sebastian Murer à Reuters. «Peut-être qu’il ne sait pas. Bitcoin est stocké sur un logiciel connu sous le nom de portefeuille numérique sécurisé par cryptage. Un mot de passe est utilisé comme clé de déchiffrement pour ouvrir le portefeuille et accéder au bitcoin. Lorsqu’un mot de passe est perdu, l’utilisateur ne peut pas ouvrir le portefeuille. Le fraudeur avait été condamné à plus de deux ans de prison pour avoir installé secrètement des logiciels sur d’autres ordinateurs afin d’exploiter leur pouvoir de «miner» ou de produire des bitcoins.

Quand il est passé derrière les barreaux, sa réserve de bitcoins valait une fraction de la valeur actuelle. Le prix du bitcoin a bondi au cours de l’année écoulée, atteignant un record de 42 000 $ (environ 360 000 Rs) en janvier. Il se négociait à 37577 $ (environ 27,40 000 Rs) vendredi, selon le site Web de crypto-monnaie et de blockchain Coindesk. Les procureurs ont cependant assuré que l’homme ne pouvait pas accéder aux largesses.