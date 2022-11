60% des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre avant les vacances de 2022

Au moment même où la saison des achats des Fêtes bat son plein, les familles trouvent moins de relâchement dans leur budget qu’auparavant. En octobre, 60% des Américains vivaient d’un chèque de paie à l’autre, selon un récent Rapport LendingClub. Il y a un an, le nombre d’adultes qui se sentaient trop étirés était plus proche de 56 %. actualités liées à l’investissement Alors que les dépenses de consommation augmentent, Costco reste le détaillant à rabais à posséder “De plus en plus de consommateurs qui ont toujours géré leur budget confortablement ressentent la pression financière, ce qui aura un impact sur leur comportement de dépenses alors que nous nous dirigeons vers la saison des achats des Fêtes”, a déclaré Anuj Nayar, responsable de la santé financière de LendingClub. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les acheteurs aisés adoptent le shopping d’occasion Non seulement les dépenses quotidiennes sont plus élevées, mais l’inflation a également entraîné une baisse des salaires réels. Les salaires horaires moyens réels sont en baisse de 3% par rapport à l’année précédente, selon les dernières lectures du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Un rapport distinct de Salary Finance a révélé que les deux tiers des adultes qui travaillent ont déclaré qu’ils étaient moins bien lotis financièrement qu’il y a un an. Déjà, les soldes des cartes de crédit augmentent de 15 % au cours du dernier trimestre, le plus grand bond annuel en plus de 20 ans.

Les gens essaient d’économiser et de tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont. Cécilia Seiden vice-président du commerce de détail de TransUnion

Selon une enquête distincte réalisée par RetailMeNot. De plus en plus de consommateurs prévoient également de financer leurs achats cette année avec des cartes de crédit et d’acheter maintenant, de payer des prêts plus tard. Et 25% des acheteurs ont déclaré qu’ils opteraient pour des versions moins chères ou des cadeaux plus pratiques, tels que des cartes d’essence, selon une autre enquête de vacances réalisée par TransUnion. “Les gens essaient d’économiser et de tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont”, a déclaré Cecilia Seiden, vice-présidente du commerce de détail de TransUnion.

La dette de vacances “est facile à contracter et difficile à éliminer”

Acheteurs au centre commercial King of Prussia à King of Prussia, Pennsylvanie, le samedi 4 décembre 2021. Hannah Beier | Bloomberg | Getty Images

Les dépenses de vacances pourraient venir à un un coût élevé si cela signifie qu’il faut s’endetter davantage sur les cartes de crédit au moment même où la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt pour ralentir l’inflation, selon Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com. “Il est facile d’entrer dans la dette de carte de crédit et difficile de s’en sortir”, a-t-il déclaré. “L’inflation élevée et la hausse des taux d’intérêt rendent encore plus difficile la libération.” Les taux des cartes de crédit atteignent désormais 19 % en moyenne – un niveau record – et ces taux continueront d’augmenter puisque la banque centrale a indiqué que d’autres augmentations sont à venir jusqu’à ce que l’inflation montre des signes clairs de recul.