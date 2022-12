60% des Américains considèrent l’investissement cryptographique comme très risqué

La majorité des Américains considèrent de plus en plus la cryptographie comme un investissement aléatoire.

Environ 60% des Américains pensent qu’investir dans la monnaie numérique est très risqué – contre 45% en 2021, selon le récente enquête CNBC Make It: Your Money, menée en partenariat avec Momentive. Un autre 26% pensent que c’est modérément risqué.

Les jeunes générations, cependant, semblent plus disposées à tenter leur chance en investissant dans la cryptographie que les générations plus âgées.

Environ 38 % des membres de la génération Z (définis ici comme 25 ans et moins) et 46 % des millennials (définis ici comme 26 à 41 ans) affirment que l’investissement cryptographique est très risqué. En revanche, un peu plus de 60 % de la génération X (définie ici comme les 42 à 57 ans) et environ 80 % des baby-boomers et de la génération silencieuse (définie ici comme les 58 ans et plus) la considèrent comme à haut risque.

Et les bouleversements récents dans le monde de la crypto n’aident pas à atténuer l’incertitude des investisseurs.

Le marché de la cryptographie a perdu un peu plus de 2 000 milliards de dollars depuis l’année dernière. En plus de cela, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie au monde, FTX, est passée d’une valorisation de 32 milliards de dollars en janvier à un dépôt de bilan le 11 novembre. Blockfi, une autre société de cryptographie en difficulté, a déposé son bilan peu de temps après, le 28 novembre. .