60 ans depuis la crise des missiles de Cuba : comment les têtes froides ont empêché une rencontre navale entre l’Union soviétique et les États-Unis de déclencher une guerre nucléaire

Quand le monde s’est dangereusement rapproché de l’Armageddon atomique

Ce mois d’octobre marque le 60e anniversaire de la composante « sous-marine » de la crise des missiles de Cuba. Ce fut un épisode extraordinaire qui a précipité la tristement célèbre impasse entre Moscou et Washington des semaines plus tard, et a également amené le monde au bord de la destruction nucléaire. Avec des accusations occidentales frénétiques abondantes selon lesquelles le Kremlin se prépare à utiliser des armes atomiques dans le conflit ukrainien, et des démentis fougueux émanant de la direction opposée, il n’a jamais été aussi important de revenir sur l’incident.

Montée des tensions

Le 1er octobre 1962, quatre sous-marins soviétiques, chacun équipé de torpilles nucléaires, ont quitté la baie de Kola dans la mer de Barents en route vers Cuba. La mini-flotte était destinée à renforcer secrètement une vaste présence militaire soviétique sur et autour de l’île et à protéger la construction de sites de missiles défensifs demandés par La Havane à la suite de l’opération désastreuse de la Baie des Cochons de la CIA, dans laquelle les forces rebelles soutenues par Washington ont tenté prendre d’assaut La Havane et renverser le gouvernement communiste populaire de Fidel Castro.

Selon le récit privé de Vasily Arkhipov, vice-amiral du sous-marin B-59, publié pour la première fois en commémoration de l’événement par les archives de la sécurité nationale des États-Unis, le temps pendant le transit était “généralement propice au maintien du secret” au cours du long voyage – “Temps orageux, nuages ​​bas, faible visibilité, bourrasques de neige, pluie.”

En cours de route, ils ont détecté “un niveau d’activité élevé des stations de radiolocalisation d’aéronefs anti-sous-marins travaillant dans un régime à intervalle court”, mais le convoi secret est passé inaperçu jusqu’au 18 octobre, lorsque les services de renseignement soviétiques “intercepté un message d’une station de radio française informant certains correspondants que des sous-marins soviétiques [had] sont entrés dans l’Atlantique et se dirigeaient maintenant vers les côtes américaines.

“Il est difficile de dire comment ils ont découvert le sous-marin… Cependant, on peut dire avec une grande confiance que le sous-marin n’a pas été découvert avec un radar d’avion”, affirme Arkhipov.

Quatre jours plus tard, le président américain John F. Kennedy a annoncé un blocus de Cuba et le déploiement de nombreux navires et avions de la marine américaine sur les côtes cubaines et à travers l’Atlantique voisin, avec des ordres exprès selon lesquels tout sous-marin étranger s’approchant de la zone devrait faire surface aux fins d’identification. Les commandants de navires américains ont reçu l’ordre d’attaquer tout navire qui refusait l’ordre. Le 23 octobre, des sous-marins américains ont commencé à effectuer des reconnaissances à proximité pour identifier tout navire non encore détecté.

PHOTO DE FICHIER. John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev.

© Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images



“[Soviet] les commandants… ont reçu l’ordre d’être en état d’alerte maximale et de continuer à naviguer en secret », en conséquence, a rappelé Arkipov.

Le 24 octobre, les sous-marins soviétiques arrivèrent à leur «zones désignées” près de Cuba, le jour même où le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a déclaré au haut représentant de Washington à Moscou que si les navires américains commençaient à fouiller les navires marchands soviétiques en haute mer, cela serait considéré comme de la piraterie et il donnerait l’ordre aux sous-marins soviétiques de détruire le harcelant navires américains.

C’était une situation extrêmement tendue et qui a préparé le terrain pour ce qui s’est passé trois jours plus tard, lorsqu’un B-59 a fait surface pour recharger ses batteries. Selon le récit privé d’Arkhipov, en émergeant, il a découvert:

“Un porte-avions, neuf destroyers, quatre avions Neptune et trois Trekkers, encerclés par trois cercles concentriques de forces de garde-côtes… survols d’avions à seulement 20-30 mètres au-dessus de la tourelle de commande du sous-marin, utilisation de puissants projecteurs, tir de canons automatiques (plus de 300 obus), larguant des grenades sous-marines, coupant devant le sous-marin 5 par des destroyers à une distance dangereusement [small] distance, pointer des canons sur le sous-marin, crier depuis des haut-parleurs pour arrêter les moteurs, etc.

C’était une étonnante gamme d’armes hostiles, clairement. En effet, comme l’a dit Arkhipov, “toute la gamme des activités provocatrices des forces américaines” attendait l’équipage du B-59. Le commandant du sous-marin Valentin Savitsky a été choqué et aveuglé par l’ampleur de la réponse qu’ils ont rencontrée – le protocole dictait que dans de telles circonstances, le navire devait exécuter une «plongée urgente» en vue de lancer une ogive nucléaire sur les adversaires.

“Pendant le passage en mer, les armes doivent être prêtes au combat. Utilisation d’armes conventionnelles sur ordre du commandant en chef de la marine ou en cas d’attaque armée contre le sous-marin », Instructions de combat soviétiques à l’époque expliquées.

C’est à peu près ce qui s’est passé. De nombreux membres d’équipage ont témoigné dans les années qui ont suivi que Savitsky avait ordonné la plongée et appelé au lancement d’une torpille mortelle déclenchant la Troisième Guerre mondiale, croyant, dans un état de panique, qu’ils étaient attaqués. Cependant, cela ne s’est pas produit. Pourquoi?

Les têtes plus froides prévalent

“Après l’immersion, la question de savoir si l’avion tirait sur le sous-marin ou autour de lui ne se serait posée à personne. C’est la guerre. Mais l’avion, survolant la tourelle, 1 à 3 secondes avant le début du feu, a allumé de puissants projecteurs et a aveuglé les personnes sur le pont au point de leur faire mal aux yeux. Ça a été un choc », Arkhipov a rappelé. “Le commandant… ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait.”

Heureusement pour le monde, Arkhipov était toujours dans la tour du sous-marin lorsque les ordres apocalyptiques de Savitsky ont été émis – s’il ne l’avait pas été, la planète ne serait probablement pas encore debout. Voyant que les Américains envoyaient en fait des signaux d’avertissement au sous-marin, et n’attaquaient pas, il a calmé Savitsky naturellement paniqué, s’assurant que son ordre n’était pas transmis aux officiers en charge des torpilles du sous-marin, et un message clair a été renvoyé. aux Américains de cesser toute action provocatrice.

PHOTO DE FICHIER. Avec “l’Ordre de la bannière rouge” volant au-dessus de leurs ponts, trois sous-marins soviétiques sont ancrés dans une base quelque part en Union soviétique.

© Getty Images/Bettmann



Cela signifiait que 12 survols ultérieurs distincts par des avions de combat américains ont été “pas si inquiétant” et “interceptions radio intermittentes” des stations de radiodiffusion publiques américaines montrent que si « la situation était tendue [and] était au bord de la guerre », ce n’était pas encore la guerre pure et simple. La situation a été désamorcée avec succès et le lendemain, un B-59 entièrement rechargé a été submergé sans avertissement et est retourné à la base. Là, un haut responsable du Conseil militaire soviétique a déclaré à l’équipage : “Nous ne nous attendions même pas à ce que vous reveniez vivant.”

Le public américain est resté inconscient de l’incident et de la proximité des Soviétiques de lancer des ogives nucléaires jusqu’à de très nombreuses décennies plus tard. Alors que sa révélation a provoqué un choc à l’époque, l’épisode a été oublié dans les années qui ont suivi. Pourtant, c’est un exemple clair de la façon dont des situations désespérées et dangereuses dans la politique internationale peuvent être résolues par des têtes froides.

La résolution de la confrontation sur les déploiements de missiles connue sous le nom de crise des missiles de Cuba a également été facilitée par une diplomatie saine, mûre et sensée, dans laquelle des concessions importantes ont été faites par les deux parties. Khrouchtchev a accepté de retirer l’infrastructure nucléaire de Cuba et, en retour, Kennedy s’est engagé à ne plus jamais envahir l’île, tout en retirant les missiles Jupiter pointant vers l’URSS depuis la Turquie.

Une « hotline » entre Moscou et Washington a également été établie, assurant une communication directe et rapide entre les deux superpuissances pour toujours. La paix et la détente entre eux ont ensuite duré un certain temps jusqu’à ce que les tensions remontent dans les années 1980, lorsque Washington a commencé à étendre son arsenal nucléaire. Cela a conduit à la rédaction de traités de contrôle des armements, bien que ceux-ci aient fini par être déchiquetés sous la présidence Trump.

Dans une mise à jour moderne, l’histoire, les mois précédant le 24 février de cette année, a vu le Kremlin rédiger des propositions pour un nouvel ordre sécurisé européen plus inclusif qui aurait contenu de nombreuses dispositions des accords antérieurs abandonnés.

Ces efforts sont tombés dans l’oreille d’un sourd.