60 à 70% de l’attention mondiale se concentre sur seulement 10 domaines en ligne, selon les dernières recherches

Le projet de recherche pluriannuel a été mené par Paul X. McCarthy, professeur adjoint à l’UNSW, et Marian-Andrei Rizoiu, maître de conférences en informatique à l’Université de technologie de Sydney.

Les chercheurs ont examiné les tendances mondiales de la diversité et de la domination en ligne, en se concentrant sur les modèles de liens de plusieurs des réseaux sociaux les plus populaires au monde, tels que Reddit et Twitter. Au total, ils ont étudié 5,6 To de données couvrant une décennie d’activité en ligne mondiale.

En examinant les tendances à long terme de la concurrence entre les entreprises en ligne, ils ont découvert une «consolidation spectaculaire» dans le monde numérique: un nombre décroissant d’entreprises qui exercent une influence disproportionnée sur l’attention du monde.

En 2020, le domaine «.com» a dépassé les 150 millions de sites, et alors même que les offres des entreprises en ligne se développent, pour inclure toujours plus de fonctionnalités, de fonctions et d’applications, le nombre d’entreprises responsables de ces offres diminue.

Les chercheurs ont examiné six milliards de commentaires d’utilisateurs de Reddit datant de 2006, et plus d’un milliard de liens vers des sites Web et des services en ligne qui y sont contenus.

Ils ont analysé l’ensemble de données et ont attribué à chaque lien un score d’unicité, où «1» mène à son propre domaine, tandis que «0» renvoie à un domaine commun et récurrent tel que YouTube.

Il y a dix ans, au début de la période de l’étude, il y avait environ 20 domaines différents pour 100 liens randomisés examinés. Ce nombre a depuis diminué à seulement cinq domaines pour 100 liens partagés.

Les chercheurs ont conclu qu’entre 60% et 70% de toute l’attention sur les principales plateformes de médias sociaux se concentre sur seulement 10 domaines.

Ils ont également étudié le lien entre 20 milliards de liens partagés au cours de trois ans et ont constaté que les 1000 meilleurs sites Web mondiaux gagnent continuellement en autorité, en visibilité et en influence tandis que tous les autres diminuent à ces mêmes égards.

Même à mesure que la fonctionnalité augmente, la diversité réelle des sources fournissant ces fonctions semble se réduire rapidement.

Les chercheurs soulignent également ce qu’ils appellent la «mortalité infantile» des sites Web.

Près de 40% des nouveaux domaines enregistrés en 2006 ont survécu à leurs cinq premières années. Cependant, en revanche, seuls 3% de ceux créés en 2015 ont survécu jusqu’à nos jours.

Les résultats des chercheurs soulignent une réalité surprenante: ce ne sont pas seulement les entreprises en ligne qui sont affectées par la perte de diversité en ligne, mais l’ensemble de l’économie en ligne.

Par exemple, l’avantage concurrentiel traditionnellement offert par l’emplacement physique réel d’une entreprise ne s’applique plus comme il le faisait autrefois.

Alors que les entreprises peuvent s’établir n’importe où avec une connexion Internet stable, leur capacité à évoluer face aux monopoles émergents pendant une durée significative et à voler de leurs propres ailes est de plus en plus menacée, en particulier en raison du manque de ressources à déménager et à trouver. des emplacements fiscaux plus favorables, comme le peuvent de nombreux géants mondiaux de la technologie.

La probabilité qu’une entreprise en ligne émergente et prospère, quelle que soit sa niche ou sa clientèle, soit englobée par l’un des rares domaines qui dominent le monde en ligne semble augmenter avec le temps à un rythme toujours plus rapide.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!