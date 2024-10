6 Ward Steppers accueillent la deuxième ligne pour Eric Paulsen

«Ils nous demandaient si nous allions jouer en deuxième trio pour Eric Paulsen, a déclaré Charbonnet. «C’était le matin, je me souviens quand Katrina a frappé, il était là. Il faisait partie de nos meilleurs et de nos pires moments. Il était la référence, légendaire, légendaire.

Charbonnet est le président du 6 Ward Steppers Social Aid & Pleasure Club, un groupe de porteurs de la culture de la Nouvelle-Orléans qui sont connus pour veiller à ce que la communauté soit soutenue et que ses proches soient correctement honorés – même ceux qui ont adopté Crescent City. comme à la maison.

« Il en faut beaucoup pour être dans cette ville », dit-elle. « Si vous n’êtes pas originaire de la ville, vous ne pouvez pas comprendre notre riche culture. Et ils n’y ont pas échappé. Ils nous ont acceptés, ils nous ont embrassés et nous les considérons comme une famille.

« C’est tout à fait naturel lorsqu’un membre de la famille décède… vous vous réunissez à votre manière pour lui montrer votre amour et le renvoyer chez lui. »

Dimanche, le club a publié sur les réseaux sociaux son intention d’honorer Paulsen avec une deuxième ligne. Mardi, la deuxième ligne débutera à 18 heures à partir de Tuba Fats Square à Treme’, puis elle descendra St. Philip et s’arrêtera devant la station WWL Louisiana sur N. Rampart.

Il y aura un hommage musical joué par Roots of Music, un programme jeunesse qu’Éric chérissait.

« Il a toujours montré cet amour pour cette organisation », a déclaré Derrick Tabb, directeur exécutif du programme. «Je peux appeler Eric à tout moment. Lui et moi envoyons des textos. Parfois, il se levait et m’envoyait un message fou, comme « Hé mec, je n’ai pas aimé la façon dont tu as joué de la batterie sur ce solo » juste parce que je le taquinais à propos de ses cravates.