6 véhicules non moto propulsés par le moteur Hayabusa

La Suzuki GSX1300R Hayabusa est le modèle de moto de sport phare de l’entreprise depuis son introduction en 1999. Ce premier modèle fonctionnait sur un puissant moteur 4 cylindres de 1 298 cm3, DACT, refroidi par liquide, qui pouvait produire jusqu’à 175 chevaux à 9 800 chevaux. RPM. Cela a permis à la moto de passer de 0 à 60 MPH en 2,6 secondes et d’atteindre une vitesse maximale qui dépassait les 190 MPH d’origine et était connue pour atteindre des vitesses supérieures à 200 MPH avec quelques modifications, battant haut la main la CBR1100XX Super Blackbird de Honda et faisant de la Hayabusa la référence mondiale. moto de production la plus rapide à l’époque.

Le moteur Hayabusa moderne est encore plus léger et plus puissant. Il est équipé d’un moteur DACT à 4 cylindres en ligne de 1 340 cm3, refroidi par liquide, intégrant toutes les dernières technologies Suzuki axées sur les performances, telles que les corps de papillon électroniques Ride-by-Wire, les injecteurs doubles de carburant pour chaque cylindre et le Prises d’air directes Suzuki Ram. Cela ne fait pas de mal non plus qu’il s’agisse de l’une des motos les plus cool jamais fabriquées par Suzuki.

Étant donné que ces motos sont à la pointe de la technologie de performance depuis un quart de siècle maintenant, vous ne serez peut-être pas trop surpris d’apprendre que plusieurs autres véhicules ont également utilisé ce moteur. Ce que vous pourriez trouver plus intéressant, c’est que beaucoup d’entre eux ne sont pas du tout des motos. Le moteur Hayabusa a été utilisé dans des roadsters, des voitures de course, des voitures de sport, des sous-compactes et même des avions.

