6 types d’aliments et de boissons à éviter lorsque vous prenez Ozempic ou Wegovy pour perdre du poids

Perte de poids est un effet secondaire célèbre d’Ozempic, le médicament contre le diabète de type 2, mais les patients découvrent souvent qu’ils doivent éviter certains aliments contenus dans le médicament. C’est une histoire similaire avec Wegovyla forme de Ozempic approuvé pour la perte de poids.

Pourtant, ces médicaments deviennent de plus en plus populaires, modifiant les habitudes alimentaires de nombreux Américains et, par conséquent, un nouveau marché émerge : des repas spécialement préparés pour les personnes prenant des médicaments amaigrissants.

Récolte quotidienne a sorti sa gamme début 2024, et Nestlé a récemment annoncé qu’elle lance une marque appelée Vital Pursuit, conçue pour les personnes prenant des agonistes du GLP-1, la classe de médicaments qui comprend Wegovy et Ozempic.

Les deux contiennent du sémaglutide, une version synthétique d’une hormone connue sous le nom de GLP-1, que le corps libère dans l’intestin lorsque les gens mangent, réduisant ainsi la sensation de faim, a précédemment rapporté TODAY.com. Autre noms de marques de GLP-1 incluent Trulicity, Byetta, Bydureon, Victoza, Adlyxin et Rybelsus, selon la Cleveland Clinic.

Nestlé a déclaré dans un communiqué de presse que les repas préfabriqués et surgelés, tels que les bols, les pâtes protéinées, les sandwichs et les pizzas, contiendront beaucoup de fibres et de protéines, ainsi que d’autres nutriments essentiels, et seront conçus en tenant compte de la taille des portions. Ils seront disponibles plus tard en 2024.

Mais les experts mettent en garde contre l’achat de tels repas sans parler à votre fournisseur de soins de santé de vos besoins nutritionnels individuels pendant que vous prenez un médicament amaigrissant.

Cela est dû en partie au fait que les agonistes du GLP-1 ralentissent la vidange de l’estomac, ce qui peut entraîner des symptômes inconfortables.

« La nourriture reste plus longtemps dans l’estomac. Il s’agit d’un mécanisme qui contribue à la perte de poids avec cette classe de médicaments : les personnes qui les utilisent ont un sentiment de satiété prolongé et un meilleur contrôle des portions », Dr Christopher McGowan, médecin spécialisé en médecine de l’obésité et fondateur de True You Weight Loss à Cary, Nord. Carolina, raconte TODAY.com.

« (Mais) c’est exactement pourquoi de nombreux patients ressentir des nausées et même des vomissements avec les médicaments GLP-1.

Certains aliments peuvent rester dans l’estomac pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, lors de la prise de ces médicaments, note-t-il.

Voici ce qu’il faut savoir sur les aliments à éviter avec Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants, ainsi que sur ceux qui peuvent être consommés sans danger, et pourquoi.

Quels aliments peuvent vous rendre malade avec Ozempic ?

Aliments gras et riches en graisses :

Ils sont plus lents à digérer et ont tendance à rester plus longtemps dans l’estomac, explique McGowan.

Plus la nourriture reste longtemps dans l’estomac, plus une personne est susceptible de ressentir des nausées et d’autres symptômes désagréables, tels que des éructations, une plénitude excessive et des vomissements, ajoute-t-il.

Les aliments riches en graisses ont tendance à provoquer beaucoup de diarrhée, explique le Dr Shauna Levy, spécialiste de la médecine de l’obésité et directrice médicale du Tulane Bariatric and Weight Loss Center à la Nouvelle-Orléans.

« J’ai vu un presque syndrome de dumping-une réponse similaire chez les personnes prenant des GLP-1 lorsqu’elles mangent des glucides simples et des aliments riches en graisses », a déclaré Levy à TODAY.com.

Un patient d’Ozempic dit précédemment à TODAY.com Elle pouvait autrefois manger une pizza entière, mais après avoir pris le médicament, elle se sentait « complètement malade » après avoir mangé deux tranches parce qu’il y avait trop de graisse. Un autre patient ne pouvait plus tolérer les boissons alcoolisées.

Fruits et légumes contenant une quantité importante de fourrage grossier:

Fourrage grossier est la partie indigeste de la nourriture. McGowan dit que les fruits et légumes qui en contiennent beaucoup mettent également du temps à sortir de l’estomac et peuvent être problématiques. La liste comprend les fruits et légumes crus filandreux, comme l’ananas ou le céleri, et ceux à peau dure, comme une pomme.

Légumes générateurs de gaz :

Ils comprennent le brocoli, le chou-fleur, le chou, les choux de Bruxelles, les oignons et les asperges, qui peuvent également entraîner une production excessive de gaz désagréables, ajoute-t-il.

Aliments et boissons sucrés :

Les patients devraient éviter les aliments sucrés s’ils ressentent des nausées, conseille Novo Nordiskla société pharmaceutique qui fabrique Ozempic et Wegovy.

Les aliments sucrés peuvent provoquer des maux d’estomac, explique Levy. Elle conseille également d’éviter les boissons sucrées.

Aliments épicés :

Si un patient a une ligne de base reflux d’acide, tous les aliments qui exacerbent la maladie peuvent être plus susceptibles d’exacerber le reflux sur les GLP-1, car les médicaments retardent la vidange gastrique et peuvent provoquer un reflux acide, explique Levy. Les aliments épicés entreraient dans cette catégorie.

Les symptômes comprennent des brûlures d’estomac et des régurgitations, selon le Institut National du Diabète et des Maladies Digestives et Rénales.

Mais si vous ne souffrez pas de reflux acide, la nourriture épicée convient probablement, note Levy.

Que devriez-vous éviter lorsque vous prenez Ozempic ?

Alcool:

L’alcool est un problème pour plusieurs raisons, prévient Levy.

« Premièrement, ce ne sont que des calories vides. Deuxièmement, cela a tendance à amener les gens à prendre des décisions qu’ils ne prendraient pas autrement », note-t-elle.

« Cela pourrait augmenter la faim, et l’objectif principal des GLP-1, ou du moins l’un de ces objectifs, est de diminuer la faim. Cela annule donc en quelque sorte leur objectif.

L’alcool est probablement acceptable avec modération, mais certaines personnes peuvent ne pas le tolérer, ajoute Levy.

Les effets secondaires les plus courants d’Ozempic et de Wegovy comprennent les nausées, la diarrhée, les vomissements, les douleurs à l’estomac et la constipation, selon Novo Nordisk.

Dans l’ensemble, déterminer quels aliments et boissons peuvent causer des problèmes est un processus d’essais et d’erreurs, explique Levy.

La diététiste Emily Rubin, qui travaille à l’hôpital universitaire Thomas Jefferson de Philadelphie, en Pennsylvanie, a également proposé ces conseils pour réduire les nausées pendant le traitement :

Ne mangez pas et ne cuisinez pas d’aliments à forte odeur.

Ne mangez pas trop vite et ne buvez pas de grands verres pendant les repas.

Ne vous allongez pas peu de temps après avoir mangé.

Ne portez pas de vêtements serrés autour de votre taille.

Qu’est-ce qui est sécuritaire de manger sur Ozempic ?

Les patients qui souffrent de nausées devraient manger des aliments fades et faibles en gras, comme des craquelins, du pain grillé et du riz ; ou des aliments contenant de l’eau, comme les soupes et la gélatine, conseille Novo Nordisk.

Mais il n’existe pas de liste officielle des aliments « sûrs » ou « dangereux » à consommer pendant le traitement. Il s’agit simplement de déterminer quels aliments provoqueront davantage de symptômes chez un patient et de les limiter, explique McGowan.

« Sachant que les portions globales de ces médicaments sont plus petites, nous souhaitons optimiser l’apport nutritionnel et consommer les « meilleures » calories disponibles », note-t-il. « L’accent doit être mis sur les protéines maigres, les fruits et légumes sains, un apport adéquat en fibres et en liquides. »

La situation la plus idéale serait de s’engager à manger plus sainement. régime sur Ozempic car le sémaglutide réduit la faim et les envies d’options malsaines, a déclaré précédemment à TODAY.com le Dr Zhaoping Li, professeur de médecine et chef de la division de nutrition clinique à l’Université de Californie à Los Angeles.

Est-ce qu’Ozempic vous fait détester la nourriture ?

Certains patients peuvent ressentir une diminution des fringales, de la faim et du plaisir de manger certains aliments, en particulier lorsqu’ils commencent à prendre Ozempic ou Wegovy, explique le Dr Ania Jastreboff, professeure agrégée à la Yale School of Medicine et médecin-chercheuse en médecine de l’obésité, à TODAY.com. (Jastreboff fait partie du conseil consultatif scientifique de Novo Nordisk et est responsable d’un essai clinique sur le sémaglutide à Yale financé par Novo Nordisk.)

Cela est en partie dû au fait que le sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy, donne aux gens l’impression d’avoir déjà mangé, le Dr Louis Aronne, médecin spécialisé en médecine de l’obésité et directeur du Comprehensive Weight Control Center de Weill Cornell Medicine et NewYork-Presbyterian, dit précédemment à TODAY.com.

«C’est un peu comme si je t’offrais un dîner de Thanksgiving et qu’ensuite je te demandais de manger un autre dîner. Vous direz : « Je ne peux pas le manger. Je viens de manger un dîner entier’», explique Aronne, conseiller scientifique de Novo Nordisk.

Mais à mesure que le patient s’approche d’un poids plus sain pour son corps, le plaisir de manger peut revenir, explique Jastreboff.

Certains patients trouvent également que les pensées intrusives à propos de la nourriture, parfois appelées « bruit de nourriture », partir avec les médicaments. Un patient a déjà déclaré à TODAY.com qu’il avait réalisé pour la première fois que l’Ozempic fonctionnait lorsqu’il avait oublié de déjeuner un jour.

Ensuite, il y a l’impact que les nausées peuvent avoir sur le goût de la nourriture.

« Nous appelons cela un effet secondaire, mais en réalité, c’est ainsi que le médicament pourrait agir : en vous donnant l’impression que vous ne voulez pas manger », a déclaré Li.

Peut-on manger du fromage sur Ozempic ?

Le fromage devrait être limité à des portions plus petites, car il est riche en matières grasses et en calories, ce qui peut contribuer à une sensation de satiété excessive, explique McGowan. Le fromage peut également exacerber la constipation chez certaines personnes, ajoute-t-il.

Peut-on manger du pain sur Ozempic ?

Certains patients peuvent ressentir une satiété excessive à cause du pain en raison d’un « degré d’expansion » qui se produit après l’avoir mangé, note McGowan.

Peut-on boire du café sur Ozempic ?

« Dans l’ensemble, le café est parfaitement acceptable, mais chez certaines personnes, il peut entraîner une irritation de l’estomac », explique-t-il. « Par conséquent, je recommande de boire du café avec modération, par exemple une à deux tasses par jour. Les patients doivent également faire attention aux additifs riches en calories, comme la crème et le sucre.

Peut-on manger des œufs sur Ozempic ?

Les œufs sont une excellente source de protéines, mais leur teneur en matières grasses et en protéines peut également ralentir la digestion. Les patients doivent donc être attentifs à la taille des portions et à la méthode de préparation, explique McGowan. Cuire des œufs dans du beurre, des huiles grasses ou de la graisse de bacon créerait évidemment un problème potentiel, ajoute-t-il.

Peux-tu manger du beurre de cacahuète sur Ozempic ?

Le beurre de cacahuète peut être une excellente option pour une collation saine ou un petit repas riche en protéines, mais sa teneur en matières grasses signifie que les patients pourraient avoir des problèmes s’ils en mangent trop, explique McGowan.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com