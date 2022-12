6 tués, dont 2 officiers, dans une embuscade australienne, siège

BRISBANE, Australie (AP) – Six personnes, dont deux jeunes policiers, ont été tuées par balle dans une propriété de l’Australie rurale après que des policiers arrivés pour enquêter sur des informations faisant état d’une personne disparue ont été pris en embuscade, ont annoncé mardi les autorités.

La police a déclaré que les violences avaient commencé vers 16 h 45 lundi lorsque quatre agents sont arrivés dans une propriété éloignée de l’État du Queensland.

Au moins deux tireurs lourdement armés ont ouvert le feu sur les agents de la propriété rurale de Wieambilla, ont annoncé les autorités. La police a riposté, mais deux policiers ont été grièvement blessés et sont morts sur les lieux, et un voisin a également été tué lors de la fusillade, a indiqué la police.

Lors de cette première confrontation, un troisième officier a été effleuré par une balle tandis que le quatrième s’est échappé, a déclaré la commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll. Elle a dit que c’était un miracle que deux officiers aient survécu et que l’un d’eux ait pu donner l’alerte.

“À mon avis, les officiers n’avaient aucune chance, et je ne sais pas comment deux sont sortis vivants”, a déclaré Carroll après avoir visité les lieux. Elle a dit que les policiers avaient été abattus dans une zone exposée devant la maison.

La police a identifié les officiers qui ont été tués comme étant les gendarmes Matthew Arnold, 26 ans, et Rachel McCrow, 29 ans. Arnold a prêté serment en tant qu’officier en 2020 et McCrow en 2021.

Ian Leavers, président du Syndicat de la police du Queensland, a déclaré que les policiers étaient tombés sous une pluie de coups de feu. Il a dit qu’alors qu’un officier se cachait dans l’herbe haute, les agresseurs ont allumé un feu pour essayer de l’inciter à sortir.

“Elle croyait en fait qu’elle allait être abattue ou qu’elle allait être brûlée vive”, a déclaré Leavers à l’Australian Broadcasting Corp.

Après que l’officier ait pu sonner l’alarme, les autorités ont déclaré qu’une situation de siège s’était alors développée sur la propriété, avec des policiers spécialisés et un soutien aérien appelés. Carroll a déclaré que 16 officiers avaient risqué leur vie en récupérant les corps des officiers tués, sans le savoir. indiquer si leurs collègues étaient morts ou vivants.

Peu après 22h30, deux hommes et une femme ont été tués lors d’un deuxième affrontement majeur avec la police, mettant fin aux violences, a indiqué la police. Carroll a déclaré que les trois personnes tuées étaient considérées comme des délinquants.

La commissaire a retenu ses larmes en s’adressant aux médias.

“C’est une tragédie inimaginable”, a déclaré Carroll. “Cela a été incroyablement pénible et tragique pour tout le monde, en particulier la famille, les officiers impliqués, les collègues, l’organisation et la communauté.”

Elle a dit que cela faisait de nombreuses années que plusieurs policiers du service du Queensland n’avaient pas été tués lors d’un seul appel.

“Perdre deux officiers dans un incident est absolument dévastateur”, a-t-elle déclaré.

Carroll a déclaré que la police locale avait agi à la demande des autorités de l’État voisin de Nouvelle-Galles du Sud pour vérifier une personne qui avait été portée disparue il y a 12 mois, mais qui avait été en contact avec des gens jusqu’à ces derniers jours.

Elle a déclaré que l’enquête se poursuivait et qu’il était trop tôt pour dire si la police avait été attirée sur la propriété. Elle a déclaré que le voisin de 58 ans était peut-être venu après avoir vu un incendie dans la propriété ou avoir entendu des coups de feu.

Leavers a déclaré que les meurtres équivalaient à une exécution.

“Ce qui s’est passé hier, c’est que deux policiers ont été assassinés de sang-froid”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Carroll a déclaré que les deux officiers tués étaient très respectés et très aimés.

«Ils étaient tous deux des jeunes engagés et courageux qui avaient une passion pour la police et pour servir leur communauté», a déclaré Carroll. « Les deux ont moins de 30 ans. Tous deux avaient de merveilleuses carrières et des vies devant eux.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré aux journalistes à Sydney que le pays pleurait avec les personnes touchées.

“C’est, en effet, une journée dévastatrice pour tous ceux qui ont aimé ces Australiens, et nos pensées vont à ceux qui sont en proie à un chagrin terrible”, a-t-il déclaré. «Nous savons que cette nouvelle est tombée durement sur une communauté du Queensland soudée et bienveillante. Ainsi que, bien sûr, la communauté à laquelle appartiennent tous les policiers.

Il a déclaré que les officiers de tout le pays connaissent les risques auxquels ils sont confrontés, mais font leur devoir.

“Et aujourd’hui et chaque jour, je rends hommage à chacun des policiers qui servent leurs communautés locales et qui servent leur nation”, a déclaré Albanese. “Ce n’est pas un prix que quiconque met l’uniforme ne devrait jamais payer.”

Une déclaration d’urgence est restée en place mardi pour la région de Wieambilla et une scène de crime a été établie sur la propriété. La région est peu peuplée et compte plusieurs grandes propriétés et champs gaziers.

The Associated Press