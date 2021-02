6 traits de super-héros que vous souhaiteriez avoir au travail

On ne peut nier le fait que nous tous – enfants, adolescents et même adultes – à un moment donné, avons souhaité des super pouvoirs. Ne nous sommes-nous pas tous demandé – « Et si je pouvais voler? », « Et si je pouvais être invisible? » ou «Et si j’avais le pouvoir de remonter le temps?». Eh bien, cela est particulièrement vrai de ceux qui ont des horaires de travail chargés (même lorsqu’ils travaillent à domicile), qui espèrent un sort miraculeux qui peut les aider à passer la journée et à faire le travail.

La bonne nouvelle est que si ce n’est pas réel, vous pouvez au moins identifier lequel de ces 5 pourrait être votre trait de super-héros. Mais bon, ça ne va pas à Superman, Batman, The Avengers ou même X-Men. Ce sera l’un des super-héros de l’Inde. Et si vous voulez rafraîchir vos connaissances sur la mythologie indienne, il existe un podcast pour vous aider à le faire. Diffusez Superheroes of Indian Mythology, un podcast Spotify Original, et apprenez quelques trucs et astuces des meilleurs super-héros de l’Inde – comme Krishna, Laxman, Hanuman, et plus encore.

Avec cela, il est temps de rendre les choses plus faciles sur le lieu de travail – hacher hacher!

Laxman Rekha de Laxman

Plusieurs réunions? Des délais sans fin? Une quantité infinie de travail supplémentaire? Ajoutez à cela les commérages de vos collègues. Irritant, n’est-ce pas? Mais que se passerait-il si vous aviez la super capacité de dessiner un Laxman Rekha autour de vous, ce qui empêcherait des collègues enthousiastes d’envahir votre espace personnel. Nous sommes d’accord, il n’y a rien de tel que la paix au travail.

Les capacités auditives d’Eklavya

Croyez-le ou non, nous voulons tous être au courant de ce qui se dit à notre sujet lorsque nous ne sommes pas là ou écouter les ragots du bureau de loin (coupables?). Mais il y a un côté positif à cela. Rencontrez Eklavya, qui a appris toutes ses compétences en tir à l’arc en se cachant à distance de son maître Dronacharya et y excellait toujours. Pensez-y, une fois que vous avez ce super pouvoir (et que vous l’utilisez bien), vous serez en mesure de mieux performer et d’exceller.

Krishna – Super-héros des super-héros

Celui-ci est un biggy. Nous pouvons créer toute une série de superpuissances de Krishna que vous aimeriez avoir sur le lieu de travail ou dans la vie en général. Après tout, il est l’un des super-héros les plus puissants avec des super pouvoirs qui incluent non seulement la force, mais aussi la capacité de lire dans les pensées des gens et de voir à travers n’importe quoi (littéralement!). De tels pouvoirs ne manqueront pas de vous faciliter la vie au travail. Vous savez ce que nous voulons dire.

La vitesse fulgurante de Ganga

Trop de tâches, trop peu de temps – cela vous semble familier? Nous avons tous eu des jours à être accablés par de nombreuses tâches, à taper rapidement et à compter sur plusieurs tasses à café. Mais que se passerait-il si vous aviez la vitesse de Ganga pour zoomer sur les tâches et les terminer à temps, peut-être même avant! Imaginez non seulement être aussi rapide que le courant rapide de Ganga, mais aussi rester aussi calme qu’elle sous pression. Elle ressemble à un régal pour votre paix mentale, nous le savons.

L’arsenal d’armes de Parushram

Celui-ci est un peu délicat mais Parshuram est connu pour son arsenal d’armes. Bien que nous n’ayons pas besoin d’armes et de munitions sur le lieu de travail, nous pourrions tous faire avec cette superpuissance pour protéger notre équipe des demandes autoritaires des clients ou même des patrons (métaphoriquement). Et bien sûr, ce bouclier pourrait vous empêcher de travailler le week-end aussi!

Hanuman – Gamme de superpuissances

Problèmes de circulation? Ne t’inquiètes pas! Si vous possédiez des qualités comme Hanuman, vous seriez capable de soulever votre voiture, de traverser toute la rage de la route, directement dans votre bureau, à l’heure et avec style. Il y a plus à Hanuman que cela. Vous pouvez également travailler à la vitesse de la lumière et donner à vos collègues des objectifs de conciliation travail-vie personnelle.