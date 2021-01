Kate Middleton est royale, élégante et magnifique. Elle sait comment faire tourner les têtes de la manière la plus digne. Kate est l’une des fashionistas les plus aimées et les plus élégantes de la famille royale britannique. Compte tenu de sa lignée, cette charmante duchesse de Cambridge a toujours été une incarnation de la grâce.

Très bien placée, elle est une figure exemplaire en matière d’esthétique vestimentaire parfaite. Alors que la duchesse fête ses 39 ans, jetons un œil à ses choix de mode qui nous ont captivés au fil des ans:

Les choix vestimentaires de Kate Middleton nous ont toujours laissés, plébéiens, émerveillés. Comme le cas où elle a enfilé cette robe vert bouteille avec une ceinture noire élégante accentuant sa silhouette délicate. Avec des tresses marron noisette laissées ouvertes ornant son magnifique visage; avec des accessoires minimes, la dame royale avait l’air tout à fait élégante et charmante.

Si vous avez pensé que cette dame ne pouvait faire tourner les têtes que dans des couleurs vives, attendez de voir cela. Kate portait ce long trench marron clair, avec un col roulé noir et avait l’air tout aussi élégant et resplendissant. Elle l’a accessoirisé avec une chaîne de sommeil et un pendentif; cheveux brossés, laissés ouverts. Ce qui a rehaussé le quotient de style, c’est la jupe plissée à imprimé léopard de Zara.

Chaque jour, établissant de nouvelles normes de mode, le style ultra cool de Kate Middleton est un trésor à coup sûr. Regardez cette robe décontractée, subtile et formelle qu’elle a enfilée. Une robe imprimée à manches longues associée à une paire de talons chaton élève simplement le quotient de style à un niveau étonnamment nouveau.

Elle avait porté ce haut à col en V de couleur nude avec une jolie jupe au genou à la London National Portrait Gallery, où ses photographies étaient exposées. Comme elle était géniale avec ces escarpins nude assortis, ce collier en argent ornant son long cou de marbre blanc! Elle est arrivée avec une petite pochette à la main et une montre-bracelet élégante. Clignotant ce sourire d’un million de dollars, Kate a continué à se fixer un autre objectif de mode.

Dans une robe bleu électrique à manches longues et ornée de bijoux, Kate Middleton avait l’air magnifique et gracieuse pour le moins. Elle a ébloui dans la tenue lors d’une réception au palais de Buckingham pour marquer le 25e anniversaire d’un organisme de bienfaisance pour la santé mentale des jeunes.

En parlant de mode chic, Kate Middleton est la reine incontestée même dans ce genre de mode. La royauté a attrapé les boules des yeux dans une chemise blanche, nichée dans son bas de cloche marron, fixée avec une ceinture noire. Accessoirisée d’une montre couleur acier et de boucles d’oreilles pendantes, la duchesse était magnifique à chaque centimètre carré.

Je souhaite un très joyeux anniversaire à Kate Middleton!