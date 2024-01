6 symptômes courants mais souvent négligés du TDAH chez les adultes | Barbara Lavi

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est un type assez courant de trouble psychologique qui débute et est généralement diagnostiqué pendant l’enfance.

Qu’est-ce que le TDAH ?

Selon l’Institut national de la santé mentale (NIH)“Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) est un trouble cérébral marqué par un schéma continu d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement.”

La plupart des enfants atteints de TDAH sont identifiés au cours de leurs années d’école en raison d’une hyperactivité, ce qui rend difficile pour eux de rester assis en classe.

Certains ont seulement un TDA, un déficit d’attention sans hyperactivité. Bien qu’ils soient brillants et articulés, ces enfants ont des difficultés à être attentifs en classe et à terminer leur travail. Beaucoup de ces enfants ne sont identifiés qu’au collège ou au lycée, et ils sont étiquetés comme « sous-performants » ou « paresseux ».

Et puis, de nombreux enfants passent entre les mailles du filet et ne reçoivent jamais de diagnostic ni ne reçoivent l’aide dont ils ont besoin parce que leurs symptômes sont moins évidents.

Pour cette raison, de nombreux adultes ne réalisent pas que bon nombre de leurs difficultés dans la vie sont étroitement liées à des symptômes méconnus du TDAH ou du TDA.

Malheureusement, lorsque cela se produit, la personne en question ignore pourquoi elle a eu des difficultés à l’école.

Bien qu’ils présentent de nombreux symptômes, leurs parents et leurs enseignants n’ont jamais réalisé qu’ils souffraient de TDAH. Ils sont peut-être devenus des clowns de classe, des fauteurs de troubles espiègles ou des décrocheurs, et ils grandissent avec le sentiment qu’ils doivent être paresseux ou stupides.

Souvent, ils ne réalisent pas qu’ils souffrent de TDAH jusqu’à ce qu’ils deviennent eux-mêmes parents et que l’un de leurs enfants reçoive un diagnostic.

La plupart des gens sont conscients des symptômes les plus évidents généralement associés au TDAH, notamment l’impulsivité, les difficultés de concentration et la désorganisation.

Il existe cependant six symptômes moins connus mais assez courants du TDAH chez l’adulte, à savoir :

Un QI supérieur à la moyenne

Faible estime de soi

Prédisposition aux accidents

Difficulté à occuper un emploi ou à terminer des programmes d’études

Problèmes dans les relations personnelles

Dépression et pensées suicidaires

Voici 6 symptômes mineurs mais souvent négligés du TDAH chez les adultes :

1. QI supérieur à la moyenne

Malheureusement, les adultes atteints de TDAH peuvent penser qu’ils sont stupides alors qu’en réalité, les enfants et les adultes atteints de TDAH obtiennent souvent des niveaux d’intelligence supérieurs à la moyenne aux tests de QI.

Ils ont tendance à être amis avec des enfants plus intelligents qui grandissent, mais se sentent inégaux à leur égard parce qu’ils ont du mal à réussir à l’école. Leurs amis semblent plus intelligents parce qu’ils n’ont pas besoin de travailler dur et d’avoir de bonnes notes.

Le TDAH et le TDA rendent difficiles même les tâches scolaires simples.

2. Faible estime de soi

Au fil du temps, il n’est pas surprenant que cela conduise au deuxième symptôme peu connu des adultes atteints de TDAH : une faible estime de soi.

Même s’ils possèdent de vastes domaines de connaissances, ils sont incapables de démontrer leurs capacités à l’école sans une aide ou une formation particulière. À mesure qu’ils se sentent de moins en moins valorisés, ils arrêtent souvent d’essayer, passent à l’acte ou deviennent des clowns de classe. Ils croient qu’ils échouent sans avoir fait de gros efforts, personne ne « découvrira » qu’ils sont « stupides ».

3. Sujet aux accidents

Les adultes atteints de TDAH peuvent être sujets aux accidents. Ils peuvent avoir des difficultés à apprendre à conduire, car conduire nécessite de prêter attention à plusieurs tâches à la fois. Il est particulièrement difficile pour un nouveau conducteur de diriger son véhicule, de surveiller les panneaux de signalisation, de remarquer les piétons, de penser à regarder dans les rétroviseurs latéraux ou dans les rétroviseurs et de se rappeler où il faut tourner pour atteindre une nouvelle destination.

Ajoutez à cela le TDAH et il n’est pas surprenant que la prédisposition aux accidents soit souvent un symptôme qui l’accompagne.

4. Difficulté à conserver un emploi ou à terminer des programmes d’études

S’il était difficile de terminer ses devoirs à l’école, trouver et conserver un emploi est encore plus difficile pour ceux qui sont confrontés à ce trouble.

Dans notre monde actuel, avec la tendance des bureaux ouverts avec des casiers et des murs partiels, les adultes atteints de TDAH sont handicapés dès le départ. Les distractions abondent, ce qui rend difficile l’accomplissement de leur travail. Il est donc courant d’avoir des antécédents professionnels irréguliers, ce qui rend difficile le maintien d’un emploi.

Ils peuvent essayer d’aller à l’université mais abandonner ou mettre de nombreuses années pour obtenir leur diplôme.

5. Difficultés dans les relations

Les relations souffrent également lorsque les adultes ignorent leur diagnostic de TDAH.

J’ai travaillé avec un homme très intelligent qui venait pour des problèmes conjugaux. C’était un avocat qui, avec l’aide d’amis et de conseillers universitaires, a terminé ses études de droit sans jamais savoir qu’il souffrait de TDA. Sa femme était prête à le quitter parce qu’il était tellement oublieux qu’elle pensait qu’il ne se souciait pas d’elle. Elle l’appelait pour lui demander de ramener du pain à la maison juste avant de quitter le bureau et il arrivait 20 minutes plus tard sans le pain.

Ce genre de choses se produit quotidiennement. Il arrivait en retard au travail parce qu’il manquait la sortie de l’autoroute qu’il empruntait quotidiennement.

Lorsque j’ai pris ses antécédents, tous les symptômes du TDA étaient présents tout au long de sa vie. Il a bien caché son handicap grâce à son intelligence exceptionnelle, mais après avoir commencé un essai sur des médicaments, même sa secrétaire au travail a remarqué un changement dans sa capacité à faire avancer les choses en temps opportun. Cela a également sauvé son mariage.

6. Dépression et pensées suicidaires

Le dernier symptôme dont beaucoup de gens ne sont pas conscients est que les adultes atteints de TDAH peuvent devenir déprimés, voire suicidaires.

Comme vous pouvez le constater à partir des cinq symptômes précédents, cumulativement au fil du temps, le TDAH a des conséquences néfastes sur les adultes.

Vivre sa vie en étant intelligent, mais en se sentant stupide. Développer une faible estime de soi, des difficultés relationnelles, des difficultés à l’école et des difficultés à conserver son emploi au fil du temps peuvent conduire à la dépression et à des pensées suicidaires.

Une fois qu’un adulte ou ceux qui l’aiment commencent à réaliser qu’ils ont besoin d’aide, un professionnel qualifié peut évaluer si le TDAH/TDA non traité peut être la cause sous-jacente de la dépression.

Grâce à la psychothérapie et aux médicaments, les adultes atteints de TDAH peuvent être aidés à mener une vie saine et heureuse.

Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait souffrir de TDA ou de TDAH, encouragez-le à parler à un expert afin qu’il puisse obtenir l’aide dont il aurait pu avoir besoin lorsqu’il était enfant.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez vivez une crise de santé mentale, il existe un moyen d’obtenir de l’aide. Appelez la ligne d’assistance nationale de SAMHSA au 1-800-662-HELP (4357) ou envoyez « BONJOUR » au 741741 pour être connecté à la ligne de texte de crise.

Le Dr Barbara Lavi est conférencière, psychologue clinicienne agréée, fondatrice de ACTNowPsychothérapieet auteur du livre à succès Le défi Réveil et Rêve.