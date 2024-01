6 suppléments qu’un biogérontologue prend pour la longévité

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. David Clancy, biogérontologue, six suppléments par jour. Songsak rohprasit/Getty

David Clancy, biogérontologue, étudie la biologie du vieillissement.

Il prend six suppléments chaque jour pour prévenir les problèmes de santé à mesure qu’il vieillit.

Ceux-ci incluent le ginkgo biloba, l’huile de poisson et le folate.

Un expert du vieillissement a partagé les six suppléments qu’il prend quotidiennement et qui, espère-t-il, l’aideront à vivre longtemps et en bonne santé.

La plupart des experts s’accordent à dire qu’il est préférable d’obtenir les nutriments dont vous avez besoin à partir d’aliments plutôt que de suppléments. Néanmoins, les suppléments sont utiles si une personne manque de certains nutriments ou si elle ne parvient pas à obtenir suffisamment de son alimentation, par exemple si elle est malade.

Mais certaines personnes dans le domaine de la lutte contre le vieillissement sont prêtes à faire preuve de prudence et à prendre des suppléments avec des pilules à risque relativement faible, telles que Vitamine D et rapamycine un médicament généralement utilisé pour les transplantations rénales et certains cancers, dans l’espoir qu’ils augmenteront leur longévité en attendant des preuves concrètes.

Le Dr David Clancy, qui a la cinquantaine et étudie la biologie du vieillissement à l’Université de Lancaster, au Royaume-Uni, a déclaré à Business Insider qu’il prenait six suppléments. – certains en raison des bienfaits supposés dont il a entendu parler dans la recherche scientifique et d’autres parce qu’un test sanguin a identifié des carences nutritionnelles.

“Je prends de l’huile de poisson pour les acides gras parce que je n’aime pas le poisson”, a-t-il déclaré. “Prendre du magnésium et de la vitamine D est logique pour toutes les personnes de mon âge. Le folate et la B12 sont logiques pour moi en raison de l’analyse sanguine, et le ginkgo – eh bien, pourquoi pas ?”

Voici ce qu’il faut savoir sur les suppléments que prend Clancy.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba est un supplément à base de feuilles de l’arbre du même nom, qui contiennent des antioxydants et sont utilisés depuis longtemps en médecine traditionnelle.

Il n’existe aucune preuve concluante suggérant que cela puisse aider un problème de santé, selon le Centre national de médecine complémentaire et alternative.

Mais Clancy prend ce supplément depuis quatre ans, après avoir vu une petite étude suggérant qu’il pourrait être utile pour les personnes modestes. perte de poids chez les hommes en surpoids, et un autre sur son impact potentiel sur les performances cognitives des personnes atteintes de démence.

Aux yeux de Clancy, cela vaut le détour car il est largement pris et bien toléré. “De nombreuses personnes l’ont pris à travers l’histoire, donc je suis prêt à lancer les dés et à tenter le coup parce que ce n’est pas cher. Cela ne peut pas vraiment faire de mal”, a-t-il déclaré.

On pense que le ginkgo est sans danger en quantité modérée, mais les effets secondaires peuvent inclure des maux d’estomac, des maux de tête, des réactions cutanées et des étourdissements.

L’huile de poisson

Le les acides gras omega-3 trouvés dans le poisson ont été associés à divers avantages pour la santé, notamment la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, l’amélioration de la santé oculaire, le soulagement de l’inflammation et la santé des articulations. Mais il n’est pas clair si ces bienfaits proviennent spécifiquement des oméga-3 ou d’autres parties du poisson en combinaison avec eux.

Une grande étude de 2018, par exemple, a révélé qu’un supplément d’un gramme de l’huile de poisson par jour n’a pas réduit le risque moyen d’événements cardiovasculaires ou de cancer chez 25 871 participants. Cependant, il a fait semblent réduire le risque pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de poisson.

Dr Howard LeWine, rédacteur médical en chef chez Harvard Health Publishing, écrit dans un article sur l’opportunité de prendre des suppléments d’huile de poisson : “Si vous ne mangez pas de poisson ou d’autres fruits de mer, vous pourriez bénéficier d’un supplément d’huile de poisson”, mais a ajouté “il est plus que probable que vous ayez besoin de tout l’orchestre de graisses de poisson, de vitamines et de minéraux”. , et des molécules de soutien” provenant de la consommation de poisson pour obtenir les meilleurs résultats.

Magnésium

Le vieillissement humain est souvent associé à un carence en magnésium a déclaré Clancy, alors il prend un supplément dans l’espoir d’augmenter sa longévité et de faciliter son sommeil.

Un examen des études réalisé en 2021 a révélé que bien qu’il n’y ait pas beaucoup de recherches à long terme sur les effets de la supplémentation en magnésium sur le vieillissement et le développement de certaines maladies, il est possible que le maintien d’un bon niveau de santé tout au long de la vie puisse prévenir l’inflammation chronique et prolonger la durée de vie.

Et bien que le magnésium joue un rôle essentiel dans la régulation du sommeil, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer s’il peut améliorer la qualité du sommeil, selon une revue d’études réalisée en 2022.

Vitamine B12

Vitamine B12 est un nutriment qui aide à fabriquer l’ADN et à maintenir les cellules sanguines et nerveuses en bonne santé. On le trouve naturellement dans les produits d’origine animale, comme la viande, les œufs et le lait.

Selon la Cleveland Clinic, entre 1,5 % et 15 % des Américains souffrent de carence en vitamine B12 , ce qui peut provoquer une faiblesse ou une fatigue ; perte de poids; nausées, vomissements ou diarrhée ; peau jaunâtre; une bouche ou une langue douloureuse; et une perte d’appétit.

La plupart des gens peuvent obtenir toute la vitamine B12 dont ils ont besoin grâce à l’alimentation, mais la prise de suppléments peut être bénéfique pour les personnes qui ont du mal à l’absorber ou qui n’en consomment pas suffisamment dans leur alimentation, comme les végétariens ou les végétaliens, selon l’Office of Dietary Supplements. .

Folate

Folate , ou vitamine B9, est importante pour la croissance et le fonctionnement des cellules, en particulier pendant la grossesse, lorsqu’elle contribue à réduire le risque de malformations cérébrales et vertébrales. On le trouve dans les légumes-feuilles foncés, les haricots, les pois et les noix, ainsi que dans les fruits comme les oranges, les bananes, les melons et les fraises.

Bien que la carence en folate soit rare aux États-Unis, la Mayo Clinic recommande des suppléments d’acide folique à ceux dont le corps a du mal à l’absorber en raison d’une mauvaise alimentation ou de problèmes de santé, ainsi qu’aux personnes enceintes, qui allaitent ou qui envisagent de le devenir.

Vitamine D

Vitamine D est nécessaire à la santé et à la solidité des os et soutient également les systèmes immunitaire et nerveux. Mais aux États-Unis, une personne sur quatre souffre d’une carence en vitamines, selon l’ODS.

La plupart des gens obtiennent de la vitamine D lorsque leur peau est exposée au soleil, car très peu d’aliments en contiennent naturellement. Mais si les gens ne reçoivent pas assez de soleil, ont la peau plus foncée ou sont plus âgés, ils risquent de ne pas bénéficier du soleil seul, selon la Cleveland Clinic.

Une carence en nutriment peut provoquer des douleurs osseuses, de la fatigue, des changements d’humeur et une faiblesse musculaire, des crampes ou des courbatures chez les adultes, ou du rachitisme chez les enfants.