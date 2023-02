6 supercars dans Cristiano Ronaldo des Birthday Boys, la collection automobile enviable de Neymar

JOYEUX ANNIVERSAIRE CRISTIANO RONALDO ET NEYMAR JR : Cristiano Ronaldo et Neymar Jr sont sans doute deux des plus grands noms du monde du football en ce moment. Leur renommée s’étend bien au-delà des royaumes des fans de football purs et durs, car ils attirent également un énorme public sur les réseaux sociaux. Ronaldo a récemment fait son chemin vers la Saudi Pro League, exerçant son métier à Al Nassr.

Neymar Jr joue pour le Paris Saint-Germain avec des superstars de classe mondiale comme Lionel Messi et Kylian Mbappe. Le Brésilien est connu pour ses pieds soyeux et son flair, divertissant les foules depuis son plus jeune âge avec ses compétences majestueuses. Fait intéressant, Neymar Jr et Ronaldo partagent tous deux leur anniversaire, le 5 février. En dehors de cela, les superstars du football partagent également un amour profond pour les voitures chères.

Jetons ensuite un coup d’œil à certaines des bêtes à quatre roues dont le duo emblématique peut se vanter.

Bugatti Centodeici

L’une des voitures en édition limitée les plus chères, pour laquelle Ronaldo aurait dépensé près de Rs 75 crores pour acheter cette bête en 2020. Cette supercar est basée sur la Bugatti Chiron mais a un style et un design différents. La voiture peut passer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes. Il peut également atteindre des vitesses de pointe de 377,6 km/h. Il n’y a que 10 unités de cette voiture en édition spéciale.

Lamborgini Aventador LP 700-4

Ronaldo a acheté cette supercar pour une somme de près de 340 000 $ (environ Rs 2,8 crores) pour souligner son amour pour les voitures rapides. Cette voiture peut passer d’une vitesse de 0 à 100 en 2,9 secondes couplée à une vitesse élevée pouvant atteindre 350 km/h.

Ferrari Monza SP 1

La Monza SP1 étroitement liée au modèle SP2 est un autre joyau produit par Ferrari. Ronaldo a acheté l’une des 499 unités pour 1,6 million de dollars (environ Rs 13 crores). Il possède un moteur pouvant produire jusqu’à 799 chevaux.

Ferrari 458 Italie

Neymar aime être rapide sur le terrain et il préfère que ses voitures soient de la même manière. Hébergeant un faible pour Ferrari, la star du football brésilien a acheté le modèle 458 Italia, qui a l’air magnifique mais qui est livré avec un prix colossal de Rs 4,34 crores.

Aston Martin Vulcain

Cette voiture de sport peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 360 km/h. Il est propulsé par un moteur V-12 de 7,0 litres. Cette supercar peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Ce modèle de luxe est livré avec un prix d’environ Rs 3,82 crore.

Maserati MC12

La Maserati MC12 est l’une des voitures les plus exclusives de sa collection et coûte près de 2 millions de dollars (environ Rs 17 crore). Lors de sa sortie en 2004, seulement 25 voitures ont été produites dans son premier lot. Cependant, en raison de la demande croissante, ils ont dû en fabriquer 25 autres. Il est équipé d’un moteur V12 atmosphérique de 6,0 litres.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici