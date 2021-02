6 super-héros de la télévision noire réfléchissent à ce que leurs personnages signifient pour eux

C’est le bon moment pour être un super-héros, en particulier à la télévision.

Compris entre WandaVision, Batwoman, Éclair noir, Le flash, Super Girl, Stargirl, DC’s Legends of Tomorrow, Patrouille du destin, Titans, Superman & Lois, Watchmen, et même Les garçons, il y en a pour tous les goûts – un arc-en-ciel sans cesse croissant de modèles, d’anti-rôles et de puissants badasses pour nous inspirer et nous divertir. En ce Mois de l’histoire des Noirs, nous célébrons le fait que plus de ces super-héros sont noirs que jamais.

Batwoman récemment accueilli Javicia Leslie, une femme bisexuelle noire, comme sa nouvelle vedette. Éclair noir se terminera plus tard cette année après avoir présenté l’un des premiers super-héros lesbiens noirs de la télévision avec Thunder (Nafessa Williams). Juste cette semaine, WandaVision a propulsé un nouveau super-héros sous la forme de Monica Rambeau (Teyonah Parris), et si les bandes dessinées sont une indication, elle est sur le point d’être une véritable force avec laquelle il faut compter.

Même si le monde pleure toujours la perte de Chadwick Boseman, qui a joué l’incomparable Black Panther, il y a beaucoup de héros à célébrer.