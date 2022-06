6 sucettes glacées cool à faire avec vos enfants

Pendant les jours les plus chauds de l’été, il n’y a rien de mieux qu’une bonne glace glacée – en théorie, en tout cas. En réalité, ils peuvent être un peu meh, plus comme un bâton de glace à peine aromatisé qui fond immédiatement dans un gâchis aqueux sur vos mains.

Mais voici une idée : et si vous pouviez préparer vous-même des sucettes glacées délicieuses ? Et s’ils étaient beaux aussi ? Et s’ils étaient même… mignons ?

Ci-dessous, vous trouverez des instructions pour faire apparaître l’ours en bas à gauche et des notes sur la façon dont le New York Times for Kids a créé les autres animaux que vous voyez ici. Mais ce ne sont vraiment que des suggestions pour stimuler votre imagination. Une fois que vous maîtrisez les recettes de base et les techniques, n’hésitez pas à vous déchaîner.