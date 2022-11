6 stratégies pratiques pour gérer le stress en cette période des Fêtes

Ambiance de vacances. Nous sommes tous censés l’avoir à cette période de l’année. Il est censé suinter de nos pores, répandant l’esprit des fêtes à tous ceux qui nous entourent.

La réalité de la saison des fêtes pour beaucoup de gens est un afflux de symptômes de stress et d’anxiété. La période des Fêtes exige beaucoup : des repas élaborés, des cadeaux bien pensés et un sourire infaillible. Vous n’êtes pas seul si vous ne vous sentez pas joyeux et brillant.

Si cette période de l’année augmente votre niveau de stress, vous pouvez avoir l’impression que vous êtes condamné à lutter tout au long de la saison. Heureusement, il existe des conseils pratiques et des stratégies que vous pouvez utiliser pour minimiser le stress et l’anxiété des vacances. Voici ce qu’il faut savoir.

Comment les vacances affectent-elles la santé mentale?

Pour de nombreuses personnes, les vacances sont la période de l’année la plus difficile pour leur santé mentale.

Selon un sondage réalisé pour le compte de l’American Psychiatric Association, 41% des américains ont signalé que leur niveau de stress augmentait pendant les vacances.

On attend beaucoup de nous pendant les vacances, ce qui peut faire monter en flèche l’anxiété. Mais ce n’est pas seulement le stress ou l’anxiété sociale qui se produit. La dépression est aussi fréquente pendant les vacances. Pour certains, cela peut conduire à la solitude ou au manque d’épanouissement, ce qui amplifie les symptômes de la dépression, surtout si quelqu’un est en deuil pendant les vacances ou vit déjà avec trouble affectif saisonnier.

Des conditions telles que la dépression et l’anxiété peuvent s’aggraver, avec le stress supplémentaire de la famille et magasinage des fêtes ou l’isolement que COVID-19 a introduit dans les vacances de certaines personnes.

6 conseils pour gérer son stress pendant les vacances

Reconnaissez ce que vous ressentez

Ce n’est pas parce que c’est la période des fêtes que vous serez automatiquement heureux. Et c’est OK. La première étape dans la gestion du stress consiste à reconnaître ce que vous ressentez. Une fois que vous avez nommé le stress et reconnu qu’il se produit, vous pouvez décider comment y réagir.

Reconnaître le stress que vous ressentez peut également vous aider à trouver la source de votre stress. C’est peut-être que vos plans s’effondrent ou que le fait d’avoir toute votre famille à la maison est stressant.

Nommer vos sentiments, puis identifier ce qui fait éclater vos symptômes d’anxiété peut vous aider à maîtriser les choses.

urbazon/Getty Images



Planifiez à l’avance où vous pouvez

L’une des parties les plus stressantes des vacances est la quantité de planification et de coordination qui y est consacrée. Planifier les choses est un outil crucial dont vous disposez pour réduire le stress des vacances.

Vous donner l’espace nécessaire pour identifier les problèmes potentiels et planifier comment les résoudre peut résoudre certains problèmes avant qu’ils ne surviennent. Planifiez autant que possible – votre budget vacances, votre check-list de voyage ou ce que tu es aller manger. Pour atténuer et anticiper le stress, planifiez autant que vous le pouvez.

Accepte de dire non

Ayant les limites sont essentielles pour notre santé mentale. Ils sont encore plus importants pendant les vacances lorsque le niveau de stress est élevé et que nous ne respectons pas notre horaire. C’est facile de dire oui à tout, surtout quand la famille le demande.

Cependant, si vous ne voulez pas participer à une tradition ou à une activité particulière, dites non. Dire non et respecter vos limites peut non seulement atténuer le stress, mais aussi maintenir des relations positives et protéger vos valeurs. Se sentir habilité à rester non vous aidera à ne pas vous pousser trop loin et à entrer en vacances Burnout.

Prend du temps pour toi

Parfois, avoir tous les membres de votre famille entassés dans une maison pendant des jours peut être un peu étouffant. Naturellement, vous vous sentez peut-être un peu stressé. N’oubliez pas que peu importe la distance parcourue par vous ou votre famille, vous pouvez prendre un peu de temps pour soi. Vous pouvez épargner environ une heure pour vous évader et privilégier les soins personnels.

Les soins personnels semblent différents pour tout le monde. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de prendre soin de vous, même si la plupart des activités vous permettent d’être seul et de souffler un peu.

Stratégies communes de soins personnels pour les vacances

Aller se promener

Exercices de respiration ou méditation

ou méditation Prendre un bain moussant

Dirigez-vous vers le gymnase

Lire un livre

Écouter de la musique

Tenez-vous en à vos saines habitudes

Les vacances sont parmi les périodes les plus chargées de l’année. Il se passe beaucoup de choses et parfois nos habitudes et nos routines normales tombent à l’eau. Au lieu de notre routine d’exercice, nous restons à l’intérieur et regardons un film. Au lieu d’avoir une collation saine, nous attrapons les friandises des fêtes tout autour de nous.

Ces choses seules ne sont pas mauvaises. Quelques biscuits et sauter la salle de gym ne gâcheront pas votre voyage sain. Cependant, cela peut amplifier votre stress. Les aliments transformés ou riches en sucre ont été associés à augmentation des niveaux de cortisol dans le corps. Le cortisol est la principale hormone qui régule notre réponse au stress. S’il y a un excès de cortisol dans le corps, vous vous sentirez stressé.

Si vous vous sentez stressé, donnez la priorité à votre alimentation saine et Les habitudes d’exercice autant que possible. N’ajoutez pas de stress à votre vie en vous fixant des attentes ou des objectifs irréalistes pendant la période des Fêtes. Trouvez le juste milieu qui vous convient.

MoMo Productions/Getty Images



Tendre la main à la famille et aux amis

Les vacances peuvent également être extrêmement isolantes, surtout si vous n’avez pas ou ne pouvez pas rendre visite à de la famille. Les symptômes de la dépression peuvent s’aggraver en raison d’influences comme les facteurs de stress familiaux, l’isolement social ou trouble affectif saisonnier.

Si vous êtes prédisposé aux symptômes de la dépression, atteindre aux gens quand vous avez besoin d’une connexion est important. Qu’il s’agisse de sessions Zoom ou d’appels téléphoniques réguliers, être intentionnel quant à votre besoin de connexion peut vous aider à traverser la période des fêtes.

Trop long; n’a pas lu ?

Les vacances, aussi merveilleuses soient-elles, peuvent être une période de l’année extrêmement stressante pour de nombreuses personnes. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez éviter les pièges et en fait améliorer votre santé mentale pendant la période des fêtes; il faut juste un peu d’intention. Essayez des choses comme planifier, fixer des limites et prendre soin de vous pour vous assurer que vous vous amusez.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.