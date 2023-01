6 stratégies pour faire face aux symptômes de la dépression

Si vous êtes aux prises avec des pensées négatives ou des sentiments suicidaires, des ressources sont disponibles pour vous aider. Aux Etats-Unis, appelez la Suicide and Crisis Lifeline au 988; au Royaume-Uni, appelez les Samaritains au 116 123 ; et en Australie, appelez Lifeline au 13 11 14. De plus, vous pouvez trouver de l’aide sur ces 13 lignes téléphoniques d’intervention en cas de suicide et de crise.

Lorsque la dépression et le stress augmentent dans votre vie, la gestion des symptômes peut sembler impossible. Ils peuvent avoir un impact sur votre capacité à fonctionner au travail ou à maintenir des relations saines. Mais la dépression n’a pas à gouverner votre vie.

Si vous cherchez à anticiper vos symptômes de dépression, essayez de mettre en œuvre ces stratégies d’adaptation pour vous aider à gérer votre dépression quotidienne tout en vous portant bien.

6 stratégies d’adaptation à la dépression

L’Organisation mondiale de la santé signale qu’environ 280 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de dépression. Bien que la dépression soit courante, il s’agit d’un problème de santé grave qui ne doit pas être pris à la légère. Plus de 700 000 personnes meurent chaque année par suicide, souvent à la suite d’une dépression.

Si vous vous sentez déprimé ou très stressé, il y a façons d’améliorer votre santé mentale et vivre une vie épanouie.

Reconnaissez vos symptômes

Personne ne vous connaît mieux que vous. Chercher Signes et symptômes cela peut être hors norme. En voici quelques-uns :

Vous vous sentez plus en retrait que d’habitude.

Vous vous comportez de manière plus erratique ou impulsive que d’habitude.

Vous êtes plus irritable plus souvent.

Vous vous sentez triste, seul ou désespéré.

Vous souffrez de troubles du sommeil.

C’est toujours une bonne idée de prêter attention aux préoccupations exprimées par des amis proches et la famille. Si les personnes qui vous aiment s’inquiètent pour votre santé mentale, il se peut qu’elles présentent des symptômes de dépression dont vous n’êtes pas conscient.

Si vous présentez certains ou tous ces symptômes, le fait de reconnaître que le stress ou la dépression peuvent en être la cause vous aidera à vous sentir mieux.

Donnez-vous de la grâce

Se donner de la grâce peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais l’idée générale derrière cela est l’auto-compassion. Entraînez-vous à vous accorder la même compassion que vous montrez aux autres. Par exemple, si votre ami se sentait mal, que diriez-vous ? Imaginez maintenant que vous vous dites la même chose dans cette situation.

Il est parfaitement normal de ne pas s’adapter aux normes culturelles qui vous laissent sous pression, stressé ou anxieux. Par exemple, ce n’est pas grave si vous ne pouvez pas assister à tous les événements sociaux ou si vous ne le souhaitez tout simplement pas (voir l’élément suivant).

Gardez vos plans réalistes

Les situations sociales comme les fêtes et autres rencontres peuvent parfois ajouter à des sentiments négatifs ou même anxiété sociale. Selon votre situation, vous pouvez avoir des invitations à des fêtes avec des amis, au travail, à l’église et à d’autres groupes sociaux. Ou vous pouvez n’avoir aucune invitation du tout. Votre estime de soi ne dépend pas du nombre d’événements auxquels vous participez. Acceptez uniquement les invitations que vous souhaitez accepter et évitez les dépassements.

Parfois, les attentes irréalistes sont celles que nous fixons aux autres. Ensuite, s’ils ne se rassemblent pas tout à fait, nous sommes déçus. N’oubliez pas d’éviter de fixer des attentes pour les autres.

Limiter l’alcool

Peter Cade/Getty Images



Ne vous laissez pas berner en pensant que les effets parfois relaxants de l’alcool l’emportent sur les effets négatifs. Quand on en consomme trop, l’alcool peut rapidement passer de relaxant à déprimant. L’alcool est un dépresseur du système nerveux central et affecte l’humeur et le comportement. Même après que l’alcool est sorti de votre système, la gueule de bois est connue pour augmenter les niveaux d’anxiété et de stress.

Pour réduire la effets négatifs de l’alcoollimitez-vous à un à deux verres.

Et vous devriez consulter votre médecin avant de consommer de l’alcool tout en prenant des antidépresseurs ou des anxiolytiques prescrits.

Soit actif

L’exercice fait plus pour vous que simplement vous garder en forme. Faire de l’exercice peut également être extrêmement bénéfique pour votre santé mentale. Lorsque vous faites de l’exercice, votre corps libère endorphines. Ces produits chimiques interagissent avec les récepteurs de votre cerveau et peuvent réduire votre perception de la douleur. Les endorphines peuvent aussi booster votre humeur et réduire le stress. Si vous n’avez pas envie de faire un entraînement intense, marcher pendant seulement 20 minutes une journée peut faire une grande différence.

Appuyez-vous sur votre famille et vos amis

Passer du temps avec des gens que vous aimez peut être un merveilleux stimulant pour votre humeur. Être en compagnie de ceux que nous aimons peut augmenter nos sentiments d’acceptation, de confort et de sécurité. Si vous vous sentez déprimé, vous pouvez en parler avec vos proches afin qu’ils puissent vous apporter le soutien dont vous avez besoin. S’ils savent ce qui se passe avec vous, ils peuvent être un meilleur système de soutien.

N’ayez pas peur de vous faire aider

Lorsque vous montrez des signes de dépression, l’aide peut prendre plusieurs formes. Mais la chose la plus importante à retenir est de ne jamais avoir honte de demander de l’aide. Qu’il s’agisse de parler à un être cher, de demander l’aide d’un professionnel de la santé mentale ou discuter de médicaments ou d’options de traitement avec un professionnel de la santé, il est important d’obtenir l’aide dont vous avez besoin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.